SGK ve Bağkur'lu emekliye çift zam müjdesi! 2000 öncesi ve 2000 sonrası! Düşük maaşlara seyyanen iyileştirme planı! Enflasyon farkı ise...
Emekli maaşlarına yapılacak yeni zam oranlarının belli olmasına sadece günler kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre netleşecek oranlara göre emekli maaşlarının ne kadar artacağı da belli olacak.
Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yıldan itibaren geçerli olacak yeni emekli zammı oranlarında. Yeni yıla az bir süre kala gündemde ilk sıralara tırmanan emekli maaşı zam oranları için kritik tarih nihayet belli oldu. TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zam oranları da netlik kazanacak. Ayrıca bütün emekli grupları için yeni maaş düzenlemesi de yolda. İşte emekli maaşları hakkında merak edilenler.
Ayrıca memur ve emekliler için ilave zamların geleceği yönünde tahminler ise güçlenmiş durumda. 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılacak zamma göre şuan için 5 aylık rakamlar yüzde 10,48 seviyesinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu oranın üzerinde ve ek zamlarla birlikte emeklilerin ve memurların alacakları zamlarda artış gösterecek.
2022 Emekli Maaş Zammı Yüzde Kaç Olacak?
TÜİK verilerine göre 5 aylık enflasyon rakamları yüzde 10,48'i işaret ediyor. Aralık enflasyonunun da 3 Ocak'ta belli olmasının ardından net oranlar belirlenecek. SSK ve Bağ Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammının ise yüzde 14 – 15 oranında olacağı yönünde beklentiler ortaya çıktı.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz