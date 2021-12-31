İşte yerli otomobil TOGG’un en kritik parçası! Avrupa ve Uzak Doğu’dan teklif!

Heyecanla beklenen ve çalışmaları hız kazanan yerli otomobil TOGG'un en kritik parçası olan bataryası yaklaşık 10 yıldır Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi (SARGEM) tarafından üretiliyor. Yerli ve milli imkanlarla hammaddesinden son hale gelinceye kadar birçok alanda kullanılabilen bataryalar ürettiklerini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur, "TOGG'un açıklamış olduğu elektrot ve torba batarya teknolojisini aslında biz Sakarya Üniversitesi'nde 10 yıldır üretiyoruz" dedi.

