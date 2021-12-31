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İşte yerli otomobil TOGG'un en kritik parçası! Avrupa ve Uzak Doğu’dan teklif!

Yerli otomobilin Türkiye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı. 2022 sonunda banttan indirilmesi hedeflenen aracın 2023'ün ilk çeyreğinde ise satışa çıkması bekleniyor. Türkiye'nin milli otomobili TOGG'un en kritik parçası olan bataryası Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi (SARGEM) tarafından üretiliyor.

31.12.2021 12:18 - Son Güncelleme: 31.12.2021 12:18
İşte yerli otomobil TOGG’un en kritik parçası! Avrupa ve Uzak Doğu’dan teklif!

Heyecanla beklenen ve çalışmaları hız kazanan yerli otomobil TOGG'un en kritik parçası olan bataryası yaklaşık 10 yıldır Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi (SARGEM) tarafından üretiliyor. Yerli ve milli imkanlarla hammaddesinden son hale gelinceye kadar birçok alanda kullanılabilen bataryalar ürettiklerini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Mahmud Tokur, "TOGG'un açıklamış olduğu elektrot ve torba batarya teknolojisini aslında biz Sakarya Üniversitesi'nde 10 yıldır üretiyoruz" dedi.

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İşte yerli otomobil TOGG’un en kritik parçası! Avrupa ve Uzak Doğu’dan teklif!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretim çalışmalarına hızla devam ediyor. Yerli otomobilin Türkiye ve dünyaya tanıtılmasının ardından 2 yıllık süreç geride kaldı. 2022 sonunda banttan indirilmesi hedeflenen aracın 2023'ün ilk çeyreğinde ise satışa çıkması bekleniyor.

İşte yerli otomobil TOGG’un en kritik parçası! Avrupa ve Uzak Doğu’dan teklif!

Yerli otomobil ile ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıktığı günlerde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesinde hizmet veren SAÜ Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi'nin de devam ettirdiği Ar-Ge çalışmaları neticesinde yerli otomobilde kullanılacak olan bataryanın üretilebildiği belirtildi.

İşte yerli otomobil TOGG’un en kritik parçası! Avrupa ve Uzak Doğu’dan teklif!

2012 yılından beri aktif bir şekilde elektrikli araçların bataryalarını üretmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü merkezde; hammaddeden başlanarak pilin üretimi, imalat süreçleri ile geri dönüşümü ve daha sonrasına da çevresel, sosyal etkileri araştırmasına kadar yaşam döngüsü analizleri gerçekleştiriliyor.

İşte yerli otomobil TOGG’un en kritik parçası! Avrupa ve Uzak Doğu’dan teklif!

Pillerin üretildiği merkezde enerji teknolojilerinde kullanılan aksamın, yerli üretiminin sağlanması ve yerli sanayinin gelişerek enerji sektöründe batarya alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

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