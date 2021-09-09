SGK ve Bağkur'lu emekliye 5.000 TL! Başvuran hemen şimdi ATM'den alıyor! Nakit gereksiniminde bal kaymak gibi gelecek! Maaşını bankadan alan veya taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat yardımıyla acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. %1,60 faiz oranıyla kullanılan kampanyadan aylık 192 lira 90 kuruş taksit ödemesi yapılıyor. Bu krediden faydalanmak için yapmanız gereken tüm işlemler ve başvuru şartları haberimizde içeriyor. İşte; Halkbank mini kredi ile ilgili tüm detaylar!