SGK ve Bağkur'lu emekliye 5.000 TL! Başvuran hemen şimdi ATM'den alıyor! Nakit gereksiniminde bal kaymak gibi gelecek!
Nakit ihtiyacı olan vatandaşları havaya uçuracak haber geldi. Halkbank tarafından sunulan mini kredi ile 5 bin TL kredinin geri ödemesinde 36 aylık vade imkanı sunuluyor. Maaşını bankadan alan veya taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat sayesinde acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. %1,60 faiz oranıyla kullanılan kampanyadan aylık 192 lira 90 kuruş taksit ödemesi yapılıyor. Bu krediden faydalanmak için yapmanız gereken tüm işlemler ve başvuru şartları haberimizde yer alıyor. İşte; Halkbank mini kredi ile ilgili tüm detaylar!
09.09.2021 23:26
- Son Güncelleme: 09.09.2021 23:26
SGK ve Bağkur'lu emekliye 5.000 TL! Başvuran hemen şimdi ATM'den alıyor! Nakit gereksiniminde bal kaymak gibi gelecek! Maaşını bankadan alan veya taşımayı düşünen emekliler için sunulan bu fırsat yardımıyla acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. %1,60 faiz oranıyla kullanılan kampanyadan aylık 192 lira 90 kuruş taksit ödemesi yapılıyor. Bu krediden faydalanmak için yapmanız gereken tüm işlemler ve başvuru şartları haberimizde içeriyor. İşte; Halkbank mini kredi ile ilgili tüm detaylar!
EMEKLİ MİNİ KREDİSİ NEDİR?
Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını aktarmayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,60 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredidir.