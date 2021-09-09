81 ilde KPSS şartsız 125.000 personel alımı yapılıyor! Mezuniyet tecrübe şartı yok! İŞKUR'dan tek tıkla başvur iş sahibi ol!
İŞKUR iş arayanlar için biçilmiş kaftan. Türkiye'nin birçok ilinde İŞKUR üzerinden sınav ya da KPSS şartı aranmayan bir sürü ilan bulunuyor. İşverenle işçiyi buluşturan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde kamu ve özel sektöre ait pek çok ilan yer alıyor. İŞKUR'un güncel listesine göre iş alanında 125 bini aşkın personel alımı yapılacağı görünüyor. İlanlarda 27 binden fazlası beden işçisi (vasıfsız). Doğrusu mezuniyet yada deneyim gerektirmiyor. Gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışı devam ediyor. Peki, İŞKUR iş bvaşvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar ve İŞKUR güncel ilanları!
İşverenle işçiyi buluşturan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde kamu ve özel sektöre ilişkin bir çok duyuru yer ediniyor. İŞKUR'un güncel listesine göre iş alanında 125 bini aşkın personel alımı yapılacağı görünüyor. İlanlarda 27 binden fazlası beden işçisi (vasıfsız). Şu demek oluyor ki mezuniyet yada tecrübe gerektirmiyor. Gıdadan turizme, tekstilden inşaata biroldukça alanda işçi arayışı devam ediyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üniversitelerden, belediyelere, bakanlıktan özel sektör ilanlarına kadar birçok kurum, kuruluş ve şirketin personel alımı ilanlarını paylaşıyor.
İşkur'un güncel listelerine bakıldığında ülke genelinde 125 bini aşkın personel alındığı görülüyor. Bunun 27 binden fazlası beden işçisi (vasıfsız). Yani mezuniyet veya tecrübe gerektirmiyor. Gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışı devam ediyor.