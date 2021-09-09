81 ilde KPSS şartsız 125.000 personel alımı yapılıyor! Mezuniyet tecrübe şartı yok! İŞKUR’dan tek tıkla başvur iş sahibi ol!

İşverenle işçiyi buluşturan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde kamu ve özel sektöre ilişkin bir çok duyuru yer ediniyor. İŞKUR'un güncel listesine göre iş alanında 125 bini aşkın personel alımı yapılacağı görünüyor. İlanlarda 27 binden fazlası beden işçisi (vasıfsız). Şu demek oluyor ki mezuniyet yada tecrübe gerektirmiyor. Gıdadan turizme, tekstilden inşaata biroldukça alanda işçi arayışı devam ediyor.