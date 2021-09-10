Emekli maaşını artıran 3.5 yıl formülü! Tarihe dikkat: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumların birden fazlasında çalışanlar için son 3.5 yıl hangi kuruma prim ödenmişse oradan emekli olunuyor. Seçim erken emekli ediyor ve maaşı artırıyor. Peki, nasıl hesaplama yapılıyor? Bu imkanın memurlara avantajı var mı? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...
10.09.2021 06:39
- Son Güncelleme: 10.09.2021 06:40
5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.
Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.