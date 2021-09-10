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Emekli maaşını artıran 3.5 yıl formülü! Tarihe dikkat: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumların birden fazlasında çalışanlar için son 3.5 yıl hangi kuruma prim ödenmişse oradan emekli olunuyor. Seçim erken emekli ediyor ve maaşı artırıyor. Peki, nasıl hesaplama yapılıyor? Bu imkanın memurlara avantajı var mı? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

10.09.2021 06:39 - Son Güncelleme: 10.09.2021 06:40
Emekli maaşını artıran 3.5 yıl formülü! Tarihe dikkat: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.

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Emekli maaşını artıran 3.5 yıl formülü! Tarihe dikkat: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

TARİHE DİKKAT!
Ancak son 3.5 yıl, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz.

Emekli maaşını artıran 3.5 yıl formülü! Tarihe dikkat: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.

Emekli maaşını artıran 3.5 yıl formülü! Tarihe dikkat: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

Emekli maaşını artıran 3.5 yıl formülü! Tarihe dikkat: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.

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