SGK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, memur maaş farkı yattı mı? Temmuz ZAMMI enflasyon farkları...

4A, 4B ve 4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? soruları sıklıkla araştırılıyor. Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Bağ-Kur emekli maaşları ve SSK emekli maaşları için ödeme tarihleri tek tek açıklandı. Peki 4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri...