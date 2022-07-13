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SGK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, memur maaş farkı yattı mı? Temmuz ZAMMI enflasyon farkları...

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 2022 zamlı emekli maaşları da böylelikle belli oldu. Gözler zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihte! Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4C emekli maaş farkı yattı mı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları hangi tarihte, ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri...

13.07.2022 08:53 - Son Güncelleme: 13.07.2022 08:56
4C emekli maaş farkı yattı mı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları hangi tarihte, ne zaman ödenecek? Tahsis numarasının son rakamı...

4A, 4B ve 4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? soruları sıklıkla araştırılıyor. Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Bağ-Kur emekli maaşları ve SSK emekli maaşları için ödeme tarihleri tek tek açıklandı. Peki 4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri...

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4C emekli maaş farkı yattı mı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları hangi tarihte, ne zaman ödenecek? Tahsis numarasının son rakamı...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Son dakika haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları17 Temmuz'da yatmaya başlayacak. Ödemeler tahsin numarasının son hanesine göre yapılacak.

4C emekli maaş farkı yattı mı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları hangi tarihte, ne zaman ödenecek? Tahsis numarasının son rakamı...

Yüzde 40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için fark ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi:

4C emekli maaş farkı yattı mı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları hangi tarihte, ne zaman ödenecek? Tahsis numarasının son rakamı...

Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

4C emekli maaş farkı yattı mı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları hangi tarihte, ne zaman ödenecek? Tahsis numarasının son rakamı...

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

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