SGK ve Bağ-Kur maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, memur maaş farkı yattı mı? Temmuz ZAMMI enflasyon farkları...
TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. 2022 zamlı emekli maaşları da böylelikle belli oldu. Gözler zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihte! Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? 4C emekli maaş farkı yattı mı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları hangi tarihte, ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri...
13.07.2022 08:53 - Son Güncelleme: 13.07.2022 08:56
4A, 4B ve 4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SGK ve Bağ-Kur maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? soruları sıklıkla araştırılıyor. Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Bağ-Kur emekli maaşları ve SSK emekli maaşları için ödeme tarihleri tek tek açıklandı. Peki 4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri...