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BİM'de yeni kampanyalar yarın görücüye çıkacak! BİM 29 Haziran 2021 aktüel kataloğunda bakliyat ve baharat indirimleri!

BİM 29 Haziran aktüel kataloğunda yer alan ürün indirimleri belli oldu. Raflarda Superfresh Ton Balığı+Mısır, Tada Tavuk Fileto Konservesi, Marmarabirlik Zeytin Marbir, Atatürk Orman Çiftliği Çiçek Balı, Yayla Haşlanmış Bakliyatlar, Kellogg's Moons&Stars Kahvaltılık Gevrek, Barilla Burgu Makarna, Indomie Gurme Noodle 5'li, Fıçı Sirke Çeşitleri, Kelly's Fitness Granola Çeşitleri, Fıçı Dilimli Salatalık Turşusu, Seğmen Reçel Çeşitleri, Destan Baharat Çeşitleri, Puding Danette İkilim, Dr.Oetker Krep+ Pancake, Fair Gold, Superfresh Gül Böreği, Superfresh Dondurulmuş Baget Ekmek, Superfresh Çıtır Toplar ürünleri revaçta olacak.

28.06.2021 09:46 - Son Güncelleme: 28.06.2021 10:09
BİM'de yeni kampanyalar yarın görücüye çıkacak! BİM 29 Haziran aktüel kataloğunda bakliyat ve baharat indirimleri!

BİM 29 Haziran aktüel kataloğundaki ürünler yarın sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini alacak. Raflarda bakliyat ve baharat indirimleri dikkat çekecek. BİM'de bu hafta Pasta Veneta Pesto Sos, Pasta Veneta Arabiata Sos, Sos Çeşitleri BolBol, Heinz Sos Çeşitleri, Kellogg's Moons&Stars Kahvaltılık Gevrek, Seğmen Reçel Çeşitleri, Destan Baharat Çeşitleri, Dr.Oetker Krep+ Pancake, Atatürk Orman Çiftliği Çiçek Balı, Superfresh Çıtır Toplar ve Superfresh Dondurulmuş Baget Ekmek ürünleri var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM'de yeni kampanyalar yarın görücüye çıkacak! BİM 29 Haziran aktüel kataloğunda bakliyat ve baharat indirimleri!

Ton Balığı+Mısır
• 2x150 g Ton balığı+185 g Mısır

BİM'de yeni kampanyalar yarın görücüye çıkacak! BİM 29 Haziran aktüel kataloğunda bakliyat ve baharat indirimleri!

Barilla
Spagetti Makarna
• 500 g

BİM'de yeni kampanyalar yarın görücüye çıkacak! BİM 29 Haziran aktüel kataloğunda bakliyat ve baharat indirimleri!

Barilla
Kalem Makarna
• 500 g

BİM'de yeni kampanyalar yarın görücüye çıkacak! BİM 29 Haziran aktüel kataloğunda bakliyat ve baharat indirimleri!

Atatürk Orman Çiftliği
Çiçek Balı
• 850 g