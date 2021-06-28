BİM'de yeni kampanyalar yarın görücüye çıkacak! BİM 29 Haziran 2021 aktüel kataloğunda bakliyat ve baharat indirimleri!

BİM 29 Haziran aktüel kataloğundaki ürünler yarın sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini alacak. Raflarda bakliyat ve baharat indirimleri dikkat çekecek. BİM'de bu hafta Pasta Veneta Pesto Sos, Pasta Veneta Arabiata Sos, Sos Çeşitleri BolBol, Heinz Sos Çeşitleri, Kellogg's Moons&Stars Kahvaltılık Gevrek, Seğmen Reçel Çeşitleri, Destan Baharat Çeşitleri, Dr.Oetker Krep+ Pancake, Atatürk Orman Çiftliği Çiçek Balı, Superfresh Çıtır Toplar ve Superfresh Dondurulmuş Baget Ekmek ürünleri var.