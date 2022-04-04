SGK uzmanı formülü verdi, 10 yıl çalışana emeklilik piyangosu müjdesi! Erken emeklilikte kaçırılan sır ortaya çıktı!
Türkiye'de birçok çalışanın emeklilikle ilgili merak ettiği yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hesaplanan ve emeklilikte dikkate alınan prim, yaş ve sigortalılık süresi gibi kriterlere göre vatandaşların emekli olacakları tarihler belli oluyor. Ancak bazı hallerde erken emekli olmak isteyenlere alternatif seçenekler sunuluyor. İlgili yasalara göre normal şartlar altında emeklilik için prim, yaş ve sigortalılık süresi emeklilik için dikkate alınıyor. 10 yıl ve 3600 prim gün sayısından emeklilik ise bazı kişiler için hayal olmaktan çıktı. Peki, 10 yıllık çalışma ise nasıl emekli olunur? İşte erken emeklilikte kaçırılan o detaylar
04.04.2022 09:38 - Son Güncelleme: 04.04.2022 09:38
Emeklilik için aranan temel şartlar arasında belirli bir yaşı doldurmak, belli prim gün sayısını ödemek ve sigortalılık süresinin tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yılın geçmesi bu gerekiyor. Bu şartların karşılanması ile emeklilik elde edilse de bazı durumlarda bu sürelerin daha erkene çekilmesi de sağlanabiliyor.
Kısmı emeklilik için şartı ise sigortalı olarak çalışmaya başlanan tarihe ve sigorta statüsüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Sigortalı olarak çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan SSK'lılar, 3600 prim günü ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında kısmi emekli olma hakkın oluşmasını sağlıyor.