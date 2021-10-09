Masa sandalye takımında fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK hafta sonu indirimlerinde neler var?

Vatandaşlar hafta sonu yaklaşırken ŞOK aktüel ürünler kataloğu araştırmalarını arttırdı ve neler olduğunu merak ediyor. 9-12 Ekim tarihleri arasında satışa sunulacak olan ürünler oldukça geniş konseptte ve evinizin tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamanız mümkün. Peki ŞOK hafta sonu indirimlerinde neler var? Masa sandalye takımından salıncağa, tava ve tencerelerden küçük ev aletlerine, çalışma masasından kütüphaneye, kanepeden çamaşır makinesine koşu bandından bulaşık makinesine kadar daha pek çok ürün ŞOK market şubelerinde sizleri bekliyor olacak. Haberimizden hepsini inceleyebilirsiniz.