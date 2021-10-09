Masa sandalye takımında fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK hafta sonu indirimlerinde neler var?
En çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK'da yarından itibaren birbirinden güzel ve çeşitli ürünler satışta olacak. Stoklar tükenmeden almak isteyenler araştırmalarına başladı ve güncel kataloğu incelemek istiyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda oyuncaklardan giyime, ayakkabıdan TV ünitesine, düzenleyicilerden teknolojik fırsatlara, mutfak gereçlerinden çalışma sandelyesine kadar evinizin pek çok ihtiyacını uygun fiyatla alabilirsiniz. İşte güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
09.10.2021 14:23
- Son Güncelleme: 09.10.2021 14:23
Vatandaşlar hafta sonu yaklaşırken ŞOK aktüel ürünler kataloğu araştırmalarını arttırdı ve neler olduğunu merak ediyor. 9-12 Ekim tarihleri arasında satışa sunulacak olan ürünler oldukça geniş konseptte ve evinizin tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamanız mümkün. Peki ŞOK hafta sonu indirimlerinde neler var? Masa sandalye takımından salıncağa, tava ve tencerelerden küçük ev aletlerine, çalışma masasından kütüphaneye, kanepeden çamaşır makinesine koşu bandından bulaşık makinesine kadar daha pek çok ürün ŞOK market şubelerinde sizleri bekliyor olacak. Haberimizden hepsini inceleyebilirsiniz.