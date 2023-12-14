SGK tabloyu açıkladı, onay verildi! 44'ten fazla mesleğe erken emeklilik piyangosu vuracak

Türkiye 'de, belirli meslek gruplarına yönelik erken emeklilik imkanları bulunmaktadır. "Yıpranma" olarak bilinen bu sistem, Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) kapsamında, çalışılan sürelere ek günler ekleyerek ve işe giriş tarihini geriye çekerek emekliliği mümkün kılıyor. Bu, özellikle ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için geçerli bir uygulamadır.

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Farklı Mesleklerde Yıpranma Payları



Meslekler ve Eklenen Gün Sayıları: Örneğin, madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar her yıl için 180 gün, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar için ise 90 gün fazladan süre kazanıyor.



Süre Sınırları: Yıpranma hesabında her meslek için maksimum 5 yıllık bir süre sınırı bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkabiliyor.