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SGK tabloyu açıkladı, onay verildi! 44'ten fazla mesleğe erken emeklilik piyangosu vuracak

Türkiye'de, belirli meslek gruplarında çalışanlara yönelik erken emeklilik sistemi, normal emeklilik yaşından önce emekli olma fırsatı sunarak önemli bir avantaj sağlıyor. Bu özel düzenleme, çalışanların mesleklerinin getirdiği özel koşulları, risk faktörlerini ve zorlukları dikkate alarak geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sayede, belirli şartları sağlayan meslek gruplarındaki bireyler, normal emeklilik yaşına ulaşmayı beklemeksizin emekli maaşı almaya hak kazanabiliyor.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 14:09 Güncelleme 14 Aralık 2023, 14:09
SGK tabloyu açıkladı, onay verildi! 44’ten fazla mesleğe erken emeklilik piyangosu vuracak 1

Türkiye'de uygulanan erken emeklilik sistemi, belirli meslek gruplarındaki çalışanlara, işlerindeki özel koşullar, risk faktörleri ve zorluklar nedeniyle normal emeklilik yaşından önce emekli maaşı alma imkanı tanıyor. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte, erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı önemli ölçüde arttı. Geçtiğimiz yıllarda 18 meslekten oluşan liste, yapılan genişletmelerle şimdi 45 meslek grubunu kapsıyor.

SGK tabloyu açıkladı, onay verildi! 44’ten fazla mesleğe erken emeklilik piyangosu vuracak 2

Türkiye'de, belirli meslek gruplarına yönelik erken emeklilik imkanları bulunmaktadır. "Yıpranma" olarak bilinen bu sistem, Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) kapsamında, çalışılan sürelere ek günler ekleyerek ve işe giriş tarihini geriye çekerek emekliliği mümkün kılıyor. Bu, özellikle ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için geçerli bir uygulamadır.

SGK tabloyu açıkladı, onay verildi! 44’ten fazla mesleğe erken emeklilik piyangosu vuracak 3

Farklı Mesleklerde Yıpranma Payları

Meslekler ve Eklenen Gün Sayıları: Örneğin, madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar her yıl için 180 gün, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar için ise 90 gün fazladan süre kazanıyor.

Süre Sınırları: Yıpranma hesabında her meslek için maksimum 5 yıllık bir süre sınırı bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkabiliyor.

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