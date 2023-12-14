İŞKUR personel alım mührünü bastı! 18-45 yaş arası NET 15.000 TL maaş! Acilen KPSS'siz tecrübesiz hastanelere, okullara, bankaya, devlet dairelerine...

İŞKUR iş ilanlarını yenilemeye devam ediyor. 14 Aralık itibariyle İŞKUR'da 110.170 açık iş ilanı bulunuyor. Temizlik görevlisi, güvenlikçi, bekçi, sekreter, garson, tamirci, şoför, aşçı ve daha bir çok meslekte alım yapılacak. Başvurular başladı bile! 2023 yılında asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. 2024 yılında 15 bin TL'ye varacağı tahmin edildiğinden İŞKUR ile çalışacak vatandaşların da bu minvalde maaş almaları bekleniyor. İşte güncel İŞKUR iş ilanları...