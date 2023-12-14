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İŞKUR personel alım mührünü bastı! 18-45 yaş arası NET 15.000 TL maaş! Acilen KPSS'siz tecrübesiz hastanelere, okullara, bankaya, devlet dairelerine...

İŞKUR iş ilanlarını yenilemeye devam ediyor. 14 Aralık itibariyle İŞKUR'da 110.170 açık iş ilanı bulunuyor. Temizlik görevlisi, güvenlikçi, bekçi, sekreter, garson, tamirci, şoför, aşçı ve daha bir çok meslekte alım yapılacak. Başvurular başladı bile! 2023 yılında asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. 2024 yılında 15 bin TL'ye varacağı tahmin edildiğinden İŞKUR ile çalışacak vatandaşların da bu minvalde maaş almaları bekleniyor. İşte güncel İŞKUR iş ilanları...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 10:27 Güncelleme 14 Aralık 2023, 10:27
İŞKUR personel alım mührünü bastı! 18-45 yaş arası NET 15.000 TL maaş! Acilen KPSS’siz tecrübesiz hastanelere, okullara, bankaya, devlet dairelerine... 1

İŞKUR 2023 YENİ İŞ İLANLARI! İŞKUR ile işe girmek isteyenler buraya! Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR her ay iş ilanlarını güncelliyor. İş arayan vatandaşlar da bu ilanlar arasında kendilerine uygun ilanları araştırarak başvuru yapabiliyor. İŞKUR Aralık ayında yeni ilanlar yayımladı. Buna göre onlarca ilde yüzlerce meslekte alım yapılacak. Ayrıca az 11. 102 TL maaş almak mümkün! Yeni yılda yapılacak zamla birlikte 15 bin TL'ye kadar asgari ücret de alınabilir. İşte yeni İŞKUR iş ilanlarının tümü...

İŞKUR personel alım mührünü bastı! 18-45 yaş arası NET 15.000 TL maaş! Acilen KPSS’siz tecrübesiz hastanelere, okullara, bankaya, devlet dairelerine... 2

İŞKUR İLE 110.245 ALIM YAPILACAK

İŞKUR 14 Aralık yeni açık iş ilanı sayısını açıkladı. Buna göre toplamda 110.245 alım yapılacak.

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İŞKUR MEMUR ALIMLARININ TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR personel alım mührünü bastı! 18-45 yaş arası NET 15.000 TL maaş! Acilen KPSS’siz tecrübesiz hastanelere, okullara, bankaya, devlet dairelerine... 3
MESLEK VE AÇIK İŞ SAYISI
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1
Acil Servis Hemşiresi 1
Acil Tıp Teknisyeni 10
Açık Hava Depo Görevlisi 1
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 70
Adalet Meslek Elemanı 1
Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcısı 1
Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
Ağaç İşleri Teknisyeni 1
Ağaç Palet İmalatçısı 31
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2
Ağdacı 1
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 19
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 2
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 4
Ahşap Ambalaj İşçisi 14
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 75
Ahşap Çatı Ustası 8
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 21
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 12
Ahşap Doğrama ve Kaplamacısı /Ahşap Yapı Sistemcisi 5
Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 1
Ahşap İskeletçi 26
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 23
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 1
Ahşap Kalıpçı 4
Ahşap Kapı İmalatçısı 13
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 5
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 38
Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 1
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 152
Ahşap Mobilya İmalatçısı 146
Ahşap Montaj Elemanı 48
Ahşap Şekillendirmeci 1
Ahşap Teknolojisi Teknisyeni 3
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 13
Ahşap Yer Döşemecisi 1
Ajurcu 1
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 4
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 614
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 15
Akrilik İplik Üretim İşçisi 2
Akrilik Tezgah Ustası 6
Aksesuar Şefi (Tekstil) 1
Aktar (Baharatçı) 1
Aktüer 1
Alakart Aşçısı 14
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 33
Alçı Model Kalıpçı 2
Alçı Sıva Uygulayıcısı 25
Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 1
Almanca Öğretmeni 8
Alternatif Yakıt Hazırlama Operatörü 1
Altın Bilezik İmalatçısı 1
Alüminyum Doğramacı 122
Alüminyum İmalat İşçisi 122
Alüminyum Kaynakçısı 36
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 13
Ambalajcı 63
Ambalajcı (Makine İle) 23
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