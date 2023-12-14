İŞKUR personel alım mührünü bastı! 18-45 yaş arası NET 15.000 TL maaş! Acilen KPSS'siz tecrübesiz hastanelere, okullara, bankaya, devlet dairelerine...

İŞKUR iş ilanlarını yenilemeye devam ediyor. 14 Aralık itibariyle İŞKUR'da 110.170 açık iş ilanı bulunuyor. Temizlik görevlisi, güvenlikçi, bekçi, sekreter, garson, tamirci, şoför, aşçı ve daha bir çok meslekte alım yapılacak. Başvurular başladı bile! 2023 yılında asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor. 2024 yılında 15 bin TL'ye varacağı tahmin edildiğinden İŞKUR ile çalışacak vatandaşların da bu minvalde maaş almaları bekleniyor. İşte güncel İŞKUR iş ilanları...
İŞKUR 2023 YENİ İŞ İLANLARI! İŞKUR ile işe girmek isteyenler buraya! Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR her ay iş ilanlarını güncelliyor. İş arayan vatandaşlar da bu ilanlar arasında kendilerine uygun ilanları araştırarak başvuru yapabiliyor. İŞKUR Aralık ayında yeni ilanlar yayımladı. Buna göre onlarca ilde yüzlerce meslekte alım yapılacak. Ayrıca az 11. 102 TL maaş almak mümkün! Yeni yılda yapılacak zamla birlikte 15 bin TL'ye kadar asgari ücret de alınabilir. İşte yeni İŞKUR iş ilanlarının tümü...
İŞKUR İLE 110.245 ALIM YAPILACAK
İŞKUR 14 Aralık yeni açık iş ilanı sayısını açıkladı. Buna göre toplamda 110.245 alım yapılacak.
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