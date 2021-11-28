SGK, SSK’lı, Bağkur’lu, EYT’li, çalışan, memur herkesi kapsıyor! Açıklama geldi: 555 TL cezası var! Bu ücreti ödemeyen...

555 TL CEZASI VAR!

2015 yılından itibaren güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Geçtiğimiz ay istifa ederek ayrıldım. Ancak içeride 45 günlük yıllık iznim vardı. İşveren istifa ettiğim için ödemeyeceklerini söyledi. Böyle bir şey var mıdır, haklarımı nasıl alırım?

Merhaba, yıllık izin ücreti alacağı kazanılmış hak niteliğindedir, kıdem ve ihbar tazminatı gibi koşulları yoktur. Bu nedenle istifa edilmesi halinde de kazanılmış hak olduğundan ödenmesi gerekir. Alo170 hattını arayarak şikayette bulunabilirsiniz, 4857 sayılı İş Kanunun 103. Maddesi gereği bu ücreti ödemeyen işverenlere 555,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.