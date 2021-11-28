SGK, SSK’lı, Bağkur’lu, EYT'li, çalışan, memur herkesi kapsıyor! Açıklama geldi: 555 TL cezası var! Bu ücreti ödemeyen...
Açıklamalar peşin sıra gelmeye devam ediyor. SGK, SSK, Bağkur, Emekli, EYT'li tüm çalışanların merak ettiği soruların yanıtı geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'dan asgari ücrete kadar son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Vatandaşların sıklıkla, EYT'de son durum nedir? Sigortalılık başlangıcım 2000, ne zaman emekli olabilirim? Yılık izin ücreti ödemek zorunlu mu? Prim gününü 2008 yılında dolduran kaç yaşında emekli olur? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Sorularının cevabını merak ediyor. İşte tüm merak edilenlerin cevabı haberimizde tek tek açıklandı...
Hepsi tek tek açıklandı. İşçi, emekli, işveren, dul, yetim, SGK, SSK'lı Bağkur'lu, EYT'li herkes merak ediyordu. Tazminat, emekli maaşı, dul ve yetim aylığı, asgari ücret, EYT... Açıklamalar ardı ardına geldi. SGK, SSK, Bağkur, Emekli, EYT'li, memur tüm çalışanları yakından ilgilendiren sorular ve cevapları haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!
555 TL CEZASI VAR!
2015 yılından itibaren güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Geçtiğimiz ay istifa ederek ayrıldım. Ancak içeride 45 günlük yıllık iznim vardı. İşveren istifa ettiğim için ödemeyeceklerini söyledi. Böyle bir şey var mıdır, haklarımı nasıl alırım?
Merhaba, yıllık izin ücreti alacağı kazanılmış hak niteliğindedir, kıdem ve ihbar tazminatı gibi koşulları yoktur. Bu nedenle istifa edilmesi halinde de kazanılmış hak olduğundan ödenmesi gerekir. Alo170 hattını arayarak şikayette bulunabilirsiniz, 4857 sayılı İş Kanunun 103. Maddesi gereği bu ücreti ödemeyen işverenlere 555,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
1994 yılında staj yaptım, 1999 yılında da doğum yaptım. Sigortalılık başlangıcım da 01.04.2000, ne zaman emekli olabilirim? Toplam prim günüm 7100 oldu, daha çalışmalı mıyım?
Merhaba, normal şartlarda sigortalılık başlangıcınıza istinaden emeklilik şartlarınız 58 yaş 7000 prim günüdür. Prim günü açısından sorununuz yok, yaşınızı ise belirtmemişsiniz ancak stajınıza göre 44 ya da 45 olmalı.Staj süreleri sigortalı olarak başlangıç kabul edilmemektedir ancak doğum borçlanması ile başlangıcınızı geriye çekmeniz mümkündür. 210 Gün doğum borçlanması yaparsanız sigortalılık başlangıcınız daha öncesinde staj sigortanız olduğundan (adınıza kısa vadeli sigorta kolları bildirildiğinden) 08.09.1999 öncesine çekilir. Bu durumda emeklilik şartlarınız 56 yaş 5975 prim gününe inmiş olur.
Merhaba, SGK'lı olarak çalışmaktayım ancak özel hastanede tedavi olmak istiyorum. Hastanenin SGK anlaşması mevcut, tedavi için benden ne kadar ücret alırlar nasıl öğrenebilirim?
Merhaba, özel hastanelerde SGK anlaşmalı doktorlar bulunmaktadır. Bu doktorları ve ilave ödeyeceğiniz ücretleri aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.
Selamlar, 2009 yılında şirket kurdum. Aynı zamanda farklı bir işyerinde sigortalı olarak da çalışıyordum. Bu şekilde tam 5 yıl prim ödedim, tabi işyerim de SGK'mı ödedi. Öğrendiğim kadarıyla SGK'lı olanlar Bağkur primi ödemek zorunda değilmiş. Kurum benden bu parayı neden aldı, ödediğim ücretleri geri alabilir miyim?
Merhaba, ortaklığınızın bulunmadığı bir firmadan SGK primleriniz ödenmişse o dönemde ödemiş olduğunuz Bağkur primlerinizi geri alabilirsiniz. Kurum sizden yersiz 4/b primi tahsil etmiş. Bağkur dosyanız kurumdaysa oraya giderek dilekçe ile müracaat etmeniz gerekecektir.