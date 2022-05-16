SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT’li, memur, asgari ücretli herkesi alakadar ediyor! Maaş kesilmez! 7 bin gün prim ve 60 yaş şartıyla...

Emekli, memur, EYT'li çalışanları ilgilendiren sorular ve cevaplar yanıt buldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlardan (EYT), ne zaman emekli olurum sorularına kadar kafadaki soru işaretleri son buluyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilirse ikinci bir emeklilik hak edişi oluyor mu? 14.11.1977 doğumluyum. SSK girişim Eylül 1994 olup 5500 çalışma gününü doldurmuş durumdayım. Kaç yaşında emekli olabilirim? 5900 günüm var %52 engelli raporum var malulen emekli olamadım ne yapmam gerekiyor? İşte tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde!