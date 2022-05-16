SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, EYT'li, memur, asgari ücretli herkesi alakadar ediyor! Maaş kesilmez! 7 bin gün prim ve 60 yaş şartıyla...
İşçi, işveren Emekli, EYT'li, herkes merak ediyordu tek tek açıkladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği cevaplar paylaşıldı. İsteğe bağlı ya da Bağ-Kur'lu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? 01.01.1977 doğumluyum 03.04.1996 sigorta girişim hiç ara vermedim ne zaman emekli olurum? SSK olunca emekli maaşım farklı olur mu? 1964 (57) yaşındayım ne zaman emekli olurum? gibi çok sayıda soruya Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıt verdi!
Emekli, memur, EYT'li çalışanları ilgilendiren sorular ve cevaplar yanıt buldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlardan (EYT), ne zaman emekli olurum sorularına kadar kafadaki soru işaretleri son buluyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilirse ikinci bir emeklilik hak edişi oluyor mu? 14.11.1977 doğumluyum. SSK girişim Eylül 1994 olup 5500 çalışma gününü doldurmuş durumdayım. Kaç yaşında emekli olabilirim? 5900 günüm var %52 engelli raporum var malulen emekli olamadım ne yapmam gerekiyor? İşte tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde!
Özel bir şirkette çalışmaktayım, emekli olmayı düşünüyorum. Emekli olduktan sonra alacağım tazminatı çalıştığım şirket ne kadar zamanda bana ödemek zorunda? Adil KURU
İş Kanunu'na göre; kıdem tazminatına hak kazanarak iş sözleşmesi sona eren işçiye işveren sözleşmenin fesih tarihinde kıdem tazminatını peşin olarak ödemek zorundadır. işçi kabul ederse işveren taksitle ödeyebilir. Ancak işçi bunu kabul etmezse, derhal ve peşin olarak ödemek durumundadır.
14.11.1977 doğumluyum. SSK girişim Eylül 1994 olup 5500 çalışma gününü doldurmuş durumdayım. Kaç yaşında emekli olabilirim? HAKAN TURHAN
25 yıl 55 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Sadece yıl şartı tamamlanmış primi de doldurup yaşı bekleyeceksiniz.
Halen işsizlik ödeneği alıyorum, 4 ay daha alacağım. Askerliğim yaklaştı. Askere gitmem gerekiyor, bu durumda askerde iken işsizlik ödeneğime devam edebilir miyim? HAYATİ ARIKAN
Muvazzaf askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmanız durumunda işsizlik ödeneğine hak kazanamazsınız. Ancak işsizlik ödeneğine hak kazanacak biçimde işten ayrılmanızın akabinde işsizlik ödeneği başlayacak iken muvazzaf askerliğe başlamanız halinde işsizlik ödeneğini askerlik süresince almamanız gerekiyor. Askerlik görevi sonunda ise 30 gün içinde başvurmanız durumunda alamadığınız işsizlik ödeneklerini ay be ay almaya başlayabilirsiniz.