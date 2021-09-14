SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, EYT'li milyonları ilgilendiriyor! İhbar tazminatı, ev hanımlarına emeklilik... Peş peşe açıklandı!
Emekli, işçi, EYT'li milyonlar çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. İş yerinde 1 senesi tamamlamadığınız amacıyla kıdem tazminatı hakkınız bulunmuyor fakat ihbar tazminatı alabilirsiniz. Borçları miktarına bakılmaksızın teminat ve peşinatsız yapılandırıyor. 30 Eylül 2021 tarihine kadar alakalı SGK merkezine başvuru ederek bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Ev kadınlığı sürelerinin borçlanılması hakkı yalnızca yurtdışında yaşam sürdüren Türk vatandaşlarını kapsamaktadır. Türkiye'de yaşam sürdüren ev hanımlarına bu tür bir imkân tanınmamaktadır. Memurum ne vakit emekli olurum, engelliler nasıl emekli olur?
26.12.2020 tarihinde a şirketinde ise başladım şirket hem belirli hem de belirsiz sözleşme imzalattı 11.ayımda çıkış veriyor tazminat alabilir miyim?
Merhaba, hem belirli hem belirsiz süreli sözleşme imzalatmak mevzuata uygun bir durum değildir. 1 yılı tamamlamadığınız için kıdem tazminatı hakkınız bulunmamaktadır ancak ihbar tazminatı tarafınıza ödenmek zorundadır.
Selamlar, ben 1997 yılında çıraklık eğitime başladım. Bu girişimin ben emekli olurken faydası olacak mi?
Merhaba, staj ya da çıraklık olarak yapılan sigortalar 'Kısa Vadeli Sigorta Primi Kolları' şeklinde ödendiğinden emekliliğinize herhangi bir fayda sağlamamaktadır. (Sadece çıraklık süresince sağlık hizmetlerinden faydalanmanız için yapılan sigortadır.)
Merhaba, GSS borcum var ödeyemiyorum. Yapılandırma var ancak yapılandırmaya müracaat etsem de ödeyemem. Bununla ilgili tarafıma bir haciz veya icra işlemi uygulanır mı?
Merhaba, kurum her türlü alacağına icra ve haciz işlemi uygulayabilir. Ancak son dönemlerde yaşanan felaketler neticesinde ülke genelinin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçları artmış durumdadır. Genellikle daha büyük ölçekli borçlar takibe konu olmaktadır. Ben henüz GSS borçlusu birine haciz ya da icra işlemi uygulandığını görmedim, kaldı ki her yıl Cumhurbaşkanı bu borçluların sağlıktan faydalanabilmesi adına karar yayımlamaktadır.
Merhaba, toplam 105 Bin lira kadar SGK borcum var. Yapılandıracağım ancak teminat talep edilmektedir. Borcumu yapılandıracak kadar teminatım olsa zaten borcumu öderim, bunun başka bir yolu var mıdır?
Merhaba, 50 bin lira üzeri borçların yapılandırması için kurum borcu yarısı kadar teminat ve borcun %10'u kadar peşinat talep etmektedir. Ancak 7326 sayılı kanun kapsamında borçlarınızı miktarına bakılmaksızın teminat ve peşinatsız yapılandırabiliyorsunuz. 30 Eylül 2021 tarihine kadar ilgili SGK merkezine müracaat ederek bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.
Merhaba, ben üniversiteden bu yıl mezun oldum. Haliyle hala iş aramaktayım, ancak adıma GSS borcu çıktığını görüyorum. Kuruma gittim öğrenci belgesi istedi, mezun olduğumdan belge de alamadım. 25 Yaşımı bu yıl doldurduğum için GSS aktivasyonum yapılmış, bu borcu ben işsizken nasıl ödeyeceğim? Mantıklı bir açıklaması var mıdır?
Merhaba, GSS prim borcundan kurtulmanızın birkaç yolu mevcuttur. Öncelikle gelir tespitine müracaat edebilirsiniz. Burada hanenize giren gelirler hanenizde yaşayan kişilere bölünür ve çıkan sonuç asgari ücretin 3'te birinden (1.192,50 TL) düşük çıkarsa GSS primlerinizi devlet öder. Diğer bir durum ise İŞKUR'a gidip yeni mezun olduğunuzu belirtir ve işsiz olarak kaydınızı açtırırsanız 2 yıl daha GSS primi ödemezsiniz.