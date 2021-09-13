BİM aktüel ürünlerde bu hafta anneleri mutlu edecek kampanya! BİM'de lezzetli tatlılar için yardımcılar da indirimde…
Her Salı ve Cuma Bİm marketlerde evinizin birçok ihtiyacı olan çeşitli kategorilerde ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta anneleri mutlu edecek kampanyalarda ekonomik bebek bezleri ve diğer bebek ürünleri yer alıyor. Bunların yanı sıra BİM aktüel katalogta lezzetli tatlılar için yardımcılar da indirimde. Birbirinden güzel tatlılar yapabilmeniz için gerekli olan malzemeleri bütçenizi zorlamadan alabilirsiniz. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Eylül'ü haberimizden inceleyebilirsiniz.
13.09.2021 08:45
- Son Güncelleme: 13.09.2021 08:50
BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Eylül yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Tüm illerde en çok ziyaret edilen marketler zincirinde bu Salı yine birbirinden çeşitli ve güzel ürünler satışa çıkacak. Önceden alacaklarını belirlemek ve stoklar tükenmeden almak isteyenler araştırmalarını artırdığı. BİM aktüelde bu hafta evcil hayvanı olanlar için ekonomik tüy toplayıcılar indirimde. Evinizde ihtiyaç duyacağınız pratik ürünler, bakımla ilgili seçenekler de BİM'de size bekliyor olacak.