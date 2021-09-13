SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu bütün emeklilere 1900 TL! Zam geldi başvuran hemen alıyor! 36 ay boyunca...
Emekli olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Emeklilere özel promosyon kampanyalarında Eylül 2021 ayında yüksek meblağlı ödemeler amacıyla bankalardan çeşitli kampanyalar duyuruluyor. Hali hazırda emekli maaşını hangi bankadan alacağına karar vermemiş kişiler yeni teklifleri büyük bir heyecanla takip ediyor İş Bankası'ndan Ziraat Bankası'na varana kadar bir hayli banka emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Emekli maaşı alanlar için promosyon ödemelerine eylül ayında zam geldi. TEB emeklilere maaşlarını bankaya taşımaları sürecinde bin 900 TL ödeme yapılacağını duyurdu. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.
SGK, SSK'lı, BAĞ-KUR'lu bütün emeklilere 1900 TL! Zam geldi başvuran hemen alıyor! Emekli olan vatandaşlara özel ek ödeme müjdesi geldi. Emekli maaşını hangi bankadan alacağına karar vermemiş kişiler yeni teklifleri büyük bir heyecanla takip ediyor. İş Bankası'ndan Ziraat Bankası'na varana kadar fazlaca banka emeklilerin yüzünü güldürmeyi başardı. TEB emeklilere maaşlarını bankaya taşımaları sürecinde bin 900 TL ödeme yapılacağını duyurdu.
Bankamızdan kredi kartı olmayan ve TEB Bonus karta başvuran emekli maaş müşterilerimize kredi kartlarıyla yapacakları market ve sağlık harcamalarında her 100 TL'lik harcamalarına 10 TL, 6 ay boyunca her ay 50 TL toplamda 300 TL'ye kadar indirim fırsatı!
1.600 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:
Kampanya 24.05.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.
Emekli müşterilerimizin kampanya dönemi içerisinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.
Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.
Kampanya döneminde verilen ek promosyon emekli maaşını TEB'e yeni taşıyacak müşterilerimiz için geçerli olup TEB'den emekli maaşını alan mevcut müşterilerimiz de taahhüdünü 36 aylık sürede yenileyerek kampanya döneminde verilen ek promosyon tutarında promosyon almaya hak kazanabilirler.
TEB Emekli dünyasının avantajlarından yararlanmak ve 1.600 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırmamak için TEB Şubeleri ile iletişime geçebilir veya Cepteteb Mobil/Bireysel İnternet Şubemizden emekli maaş taahhütnamesini ve Kampanya ek taahhütnamesini dijital olarak onaylayabilirsiniz.
Nakit promosyondan yararlanabilmek için müşterilerimiz kendilerine bağlı olan tüm maaşlarını bankamıza taşımaları gerekmektedir.