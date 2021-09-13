SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu bütün emeklilere 1900 TL! Zam geldi başvuran hemen alıyor! 36 ay boyunca...

Kampanya döneminde verilen ek promosyon emekli maaşını TEB'e yeni taşıyacak müşterilerimiz için geçerli olup TEB'den emekli maaşını alan mevcut müşterilerimiz de taahhüdünü 36 aylık sürede yenileyerek kampanya döneminde verilen ek promosyon tutarında promosyon almaya hak kazanabilirler.



TEB Emekli dünyasının avantajlarından yararlanmak ve 1.600 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırmamak için TEB Şubeleri ile iletişime geçebilir veya Cepteteb Mobil/Bireysel İnternet Şubemizden emekli maaş taahhütnamesini ve Kampanya ek taahhütnamesini dijital olarak onaylayabilirsiniz.

Nakit promosyondan yararlanabilmek için müşterilerimiz kendilerine bağlı olan tüm maaşlarını bankamıza taşımaları gerekmektedir.