Açık kapı bırakıldı! Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! ÖTV indirimi piyasayı nasıl etkiledi? 2.el araç fiyatları düştü mü?

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 42 bin 930 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar ağustosta bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,23 arttı. Bu bağlamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle durma noktasına gelen otomotiv sektörü ile alakalı değerlendirmelerde tespit edilen galerici Yıldız, dünyada ve Türkiye'de otomotiv üretimlerinin salgın nedeniyle ciddi vuruş yediğini vurgulayarak, sıfır vasıta üretiminin yavaşlaması nedeniyle ikinci el vasıta pazarında fiyatların yükseldiğini belirtti.