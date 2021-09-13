Açık kapı bırakıldı! Sahibinden ikinci el otomobil alacaklar dikkat! ÖTV indirimi piyasayı nasıl etkiledi? 2.el araç fiyatları düştü mü?
Tek tek açıklandı! ÖTV indirimi piyasayı nasıl etkiledi? 2.el araç fiyatları düştü mü? Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile otomobillerde ÖTV civarlarına temel matrah limitleri değiştirilmişti. Buna bağlı olarak birtakım modellerde 60 bin TL'ye varan indirimler gerçekleşti. Peki bu indirim kararının ikinci el piyasasına etkisi neler oldu? İşte ikinci el otomobil piyasasında son durum! Türkiye ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari vasıta pazarda geride bıraktığımız ay 140 bin 608 satış gerçekleşti. Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustosa göre ise yüzde 37 düştü.
İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 42 bin 930 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlar ağustosta bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,23 arttı. Bu bağlamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle durma noktasına gelen otomotiv sektörü ile alakalı değerlendirmelerde tespit edilen galerici Yıldız, dünyada ve Türkiye'de otomotiv üretimlerinin salgın nedeniyle ciddi vuruş yediğini vurgulayarak, sıfır vasıta üretiminin yavaşlaması nedeniyle ikinci el vasıta pazarında fiyatların yükseldiğini belirtti.
Fiyatlar Hangi Grupta Arttı?
İkinci el sektöründe en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 değişik model yılındaki 42 bin 930 ilanının fiyat değişimleri incelenerek oluşturulan analize göre, ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari vasıta sektöründe fiyatlar ağustosta bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,23 arttı.
Talep dizel vasıtalara
Motor tarzına göre değerlendirildiğinde, ağustosta en yüksek payı 89 bin 306 satış ve yüzde 63,51 payla gene dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 47 bin 929 satış, yüzde 34,09 payla benzinli, 1.572 satış ve yüzde 1,12 payla otogazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobillerin payı 1.494 satışla yüzde 1,06 ve elektrikli otomobillerin payı da 307 satışla yüzde 0,22 olarak belirlendi.