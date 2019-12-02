SGK SSK ve Bağkur'luya promosyon zammı ve ek ödeme ücretleri ne kadar? Tek tek açıklandı
SGK SSK ve Bağkur'luya promosyon zammı ve ek ödeme ücretleri ne kadar? Tek tek açıklandı. Milyonlarca emekliye promosyon zammı ve ek ödeme için haberler gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarının yattığı bankalar 1 Mart 2017 itibarıyla promosyon ödemeye başladı. Bankaların emekli rekabeti sürürken emekli vatandaşlara pek çok özel imkan sunuluyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alma sözü veren emekliler promosyon ödemesi alabilecektir. Bunun yanı sıra faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar bulunuyor. SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor.
Emekliye promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler meydana geliyor. Buna göre SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1.150 TL promosyon fırsatı geldi. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler bu promosyondan yararlanabilecek. Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bildirmeli. Bu durumda aradan geçen süreye göre hakedilen promosyon tutarı hesaplanır, kalan kısım maaştan düşülür. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş olur.
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TEB'DEN 1000 TL'YE KADAR PROMOSYON
7 Ekim itibariyle başlayan promosyon dönemine göre, maaşını 36 boyunca bankaya taşıyan emekliler farklı miktarlarda promosyon almaya hak kazanacak. 999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 850 TL, 1.000 – 1.999 TL maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1.000 TL promosyon verilecek.
Kampanya dönemi içerisinde en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.
4 ay sonra
Yeni emekli olanlar ya da olacaklar da aynı şekilde bağlanan maaş miktarına göre promosyonlarını bankalardan peşin aldı. Promosyon, '3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi' şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 4 ay sonra (Mart 2020'de) ikinci promosyona hak kazanacak. Emekliler maaşlarını istediği bankadan alabiliyor, hatta taşıyabiliyor. Bankalar da bunu teşvik etmek için kampanyalar ve 1000 liraya kadar promosyon ödüyor.
100 liraya kadar
Örneğin 2 bin lira ve üzeri emekli maaşı alan müşterilerine 450 lira promosyon veren TEB, en az 2 adet otomotik ödeme talimatı vermeleri şartıyla müşterilerine 550 lira daha ek ödeme yapıyor. Böylece banka 1000 TL ödeme yapmış oluyor. Ayrıca hesap işletim ücreti ve kredi kartına ücret muafiyeti getiriyor.
QNB Finansbank da emekli maaşını taşıyıp bir bankacılık ürünü kullanana toplamda 700 TL'lik ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere de 125 lira ödüyor.