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SGK, SSK ve Bağkur'luya 2500 TL müjdesi! TEB, İNG, QNB Finansbank,Garanti emekli promosyonu ne kadar?

SGK, SSK ve Bağkur'luya 2500 TL verilecek! Yedi emekli derneğinden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği arasında bu ay yapılacak banka promosyonu görüşmelerinin tarafı olmak istedi. Türkiye Emekliler Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Tüm Sivil Emekliler Derneği, Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği ve Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği'nden oluşan Türkiye Emekliler Platformu, dün banka promosyon gündemiyle toplandı. Bu bağlamda TEB, İNG, QNB Finansbank,Garanti emekli promosyon ücretlerini haberimizde derledik.

13.02.2020 12:50 - Son Güncelleme: 13.02.2020 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





