Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020 raporu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri...
Ülkelerin silah, askeri, teknolojik ve pek çok güç unsurunun sıralamasını yapan Global Firepower, 'Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020' raporunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli sitenin listesinde Türkiye'de yer alıyor. Listede ülkeler özel saldırı uçakları, nakliye uçakları, helikopterler, saldırı helikopterleri, özel görev hava araçları, avcı uçakları, eğitmenler ve toplamındaki güce göre belirlendi. Peki dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o liste...
13.02.2020 09:38
- Son Güncelleme: 13.02.2020 09:55
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