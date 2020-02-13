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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020 raporu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri...

Ülkelerin silah, askeri, teknolojik ve pek çok güç unsurunun sıralamasını yapan Global Firepower, 'Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020' raporunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli sitenin listesinde Türkiye'de yer alıyor. Listede ülkeler özel saldırı uçakları, nakliye uçakları, helikopterler, saldırı helikopterleri, özel görev hava araçları, avcı uçakları, eğitmenler ve toplamındaki güce göre belirlendi. Peki dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte o liste...

13.02.2020 09:38 - Son Güncelleme: 13.02.2020 09:55
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020 raporu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri...

Global Power 2020'nin en güçlü hava kuvvetlerini açıkladı. İşte Hürriyet'in haberine göre Türkiye'nin de yer aldığı o liste...

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020 raporu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri...

Listede toplam 138 ülke yer alıyor. Son sırada Somali yer alırken toplam 48 hava kuvvetiyle Yeni Zelanda'nın 93'üncü sırada olduğu görülüyor.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020 raporu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri...

87'inci sırada 63 hava kuvvetiyle Bulgaristan bulunurken, biraz üst sıralarında Küba 79. sırada yer aldığı görülüyor. Küba'nın toplam kuvvet rakamı 80 olarak açıklanmış durumda.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020 raporu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri...

Portekiz 75'inci sırada, toplam 90 hava kuvvetiyle yer alıyor. Danimarka ise Portekiz'in epey önünde 113 hava kuvvetiyle 69. sıradaki yerini alıyor.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2020 raporu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri...

67- Avusturya

Toplam Hava Kuvveti: 120

60- Belçika

Toplam Hava Kuvveti: 148

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