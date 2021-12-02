Kripto para yatırımcıları şokta! Bitrota nedir, son dakika çöktü mü? Bir vurgun haberi daha! Ünlü futbolcunun kardeşi de patladı

Adeta Yeni Bir Sadet Zinciri Kurulmuş

Kayseri merkezli faaliyete geçen Bitrota adlı kripto para borsası, kısa zaman önce Talent adlı bir kripto para birimi için geniş çaplı bir çalışmaya başladı. Yüksek kazanç getireceği vaadiyle yatırımcı toplanan Talent için ayrıca şirket tarafından ciddi bir yatırım yapıldığı öğrenildi.