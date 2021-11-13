SGK-SSK ve Bağkur’lu zamlı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı! Emekliye en az 1736 TL! Ocak ayında gelirler daha da artacak!

ŞU ANA KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON ORANINA GÖRE HESAPLANAN EMEKLİ MAAŞLAR

Şu ana kadar belirtiler enflasyon seviyesine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2350 liradan 2508 liraya, çiftçilerde 1567 liradan 1993 liraya, 2000'den evvel emekli olan SSK'lılarda 2624 liradan 2800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1626 liradan 1736 liraya çıkacak.