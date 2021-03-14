SGK, SSK ve Bağkurlu olan vatandaşlar için müjde! ATM’lerden anında 2.250 TL çekebilirsiniz…

Promosyon almak için emekli vatandaşların bankalara giderek 3 sene geçerli olacak promosyon kontratlarına imza atmaları gerekiyor. Promosyon ödemeleri emekli vatandaşların en yakından ilgilendikleri büyümelerden bir tanesi olmaya devam ediyor.SGK ile koordine bankalar binlerce emekliye promosyon ödemesi veriliyor. En az 500 TL olarak verilen promosyonlar 1500 TL ye kadar çoğalış gösteriyor. Bunun için bireylerin kendilerine uygun bir banka tanımlayarak 3 sene taahhütname vermesi gerekiyor. Bankalar tarafından verilen ürünleri inceleyerek kişiler bu ödemelerin 2500 TL seviyesine kadar artış göstermesini sağlıyor.

14.03.2021 14:23 - Son Güncelleme: 14.03.2021 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





