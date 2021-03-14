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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkında flaş adım!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketinin detayları teker teker ortaya çıkmaya başladı. Söz konusu pakette yıllık izinden kıdem tazminatına kadar milyonlarca çalışanı ilgilendiren başlıklar var. Buna göre, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. İşte detaylar…

14.03.2021 16:27 - Son Güncelleme: 14.03.2021 16:27
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkında flaş adım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan beklenen ekonomi reform paketini açıkladı. Buna göre küçük esnaftan çiftçiye, tam zamanlı çalışandan part time çalışmaya kadar birçok başlıkta tarihi değişim ve dönüşümler yaşanacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkında flaş adım!

Ekonomi dünyasını heyecanlandıran tarihi reformların içerisinde haftalık izinden yıllık izin ve kıdem tazminatına kadar birçok başlıkta düzenleme var. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkında flaş adım!

İZİN VE TAZMİNATA REVİZE
Ekonomi reform paketi ile kısmi süreli (part-time) çalışmada izin, hafta tatili ve kıdem tazminatı gibi haklar güvence altına alınarak, uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkında flaş adım!

YARI ZAMANLI ÇALIŞANLAR GÜVENCE ALTINA ALINIYOR
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkında flaş adım!

EKSİK GÜNLER TAMAMLANACAK
Kısmi çalışmada eksik günler tamamlanabilecek. Böylece gençler kamu ve özel sektörde daha kolay iş bulurken, işveren daha esnek koşullarda istihdam sağlayabilecek.