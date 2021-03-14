Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkında flaş adım!
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketinin detayları teker teker ortaya çıkmaya başladı. Söz konusu pakette yıllık izinden kıdem tazminatına kadar milyonlarca çalışanı ilgilendiren başlıklar var. Buna göre, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. İşte detaylar…
14.03.2021 16:27
- Son Güncelleme: 14.03.2021 16:27