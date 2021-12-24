SGK-SSK ve Bağkur'lu en düşük emekli maaşına yüzde 40'lık zam! 1500 TL alan emekliler 2022'de hesaplarınız patlayacak!
Asgari ücrete 2022 yılı için yapılan son zammın ardından emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranları merak edilmeye başladı. Asgari ücretin yüzde 50,5 oranında zamlanmasının ardından Ocak 2022'den itibaren emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı merak ediliyor. Yılın ikinci yarısına ait son enflasyon verilerinin de belirlenmesinin ardından gelecek zam oranı merak edilmeye başladı. İşte emekli maaşı zam oranlarında son durum.
Emekliye Rekor Seviyede Zam Gelebilir!
Asgari ücretle beraber birçok farklı sektörde yaşanan ücret artışlarının ardından sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. Toplu iş sözleşmesi kapsamında belirlene oranlara göre ocak ayında yapılacak zamlar da belirlenecek.
Ayrıca asgari ücrette yapılan yüzde 50,5 artışın da dikkate alınarak emekli ve memur maaşlarında ek zamlarda gündeme gelmeye başladı.
Seyyanen yapılması öngörülen ek zam ile beraber emekli maaşlarında yüzde 42'ye varan oranlara bir zam beklentisi oluşmuş durumda. Aralık ayına aite enflasyon rakamlarının da belirlenmesinin ardından gelecek zamların oranları da netleşmiş olacak.
Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli maaşlarının düzenlenmesine ilişkin yaptığı çalışmalarda merak edilmeye başladı.