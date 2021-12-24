İş arayanlar dikkat: 2022'de binlerce personel, memur ve işçi alınacak! KPSS'siz, en az ilkokul mezunu! Üniversiteler, Hastaneler, TCDD, TÜBİTAK...
Çalışma hayatına atılmak isteyenler, iş arayanlar için son zamanlarda yayınlanan iş ilanlarına haberimizde yer verdik. Hastaneler, bakanlıklar, TÜBİTAK, TCDD, SYDV gibi bir çok kurum ve kuruluş yeni iş ilanları yayınladı. KPSS'siz ve KPSS puanıyla alımlar yapılıyor. Hem kadın hem erkek binlerce personel, memur, işçi alımı gerçekleştirilecek. Adana Çukurova Üniversitesi 46 personel, Ankara Üniversitesi en az lise mezunu 335 personel, TCDD 124 personel alımı yapacağını duyurdu. İşte tüm ilanlar ve başvuru tarihleri ile şartları...
2022 yılına işsiz girmek istemeyenler yeni iş ilanlarını araştırıyor. TÜBİTAK, üniversiteler, hastaneler, TCDD, SYDV en az ilkokul mezunu personel, işçi ve memur alıyor. Asgari ücretin de ocak ayı itibariyle 4 bin 253 lira 40 kuruş olmasıyla birlikte iş arayışları hızlandı. Haberimizde son yayınlanan tüm iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.
46 PERSONEL ALINACAK!
Adana Çukurova Üniversitesi işçi ve memur alımı yapıyor. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafınca yayınlanan ilana göre 13 hemşire, 6 sağlık teknikeri, bir röntgen teknisyeni, 1 psikolog, bir diğer sağlık personeli, 10 destek personeli bayan, 10 destek personeli erkek, 3 teknisyen ve 1 gemi adamı olmak üzere toplamda 46 personel alınacak.
GENEL ŞARTLAR
*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel
şartları taşıyor olmak.
*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında
işlem yürütülmeyecektir.
*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış
ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.
*Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu
KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
**GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu
pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
*Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak
yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru
yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih
edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen
pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye
alınmayacaktır.
*Başvuru işlemleri 17/12/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir
*COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul
edilmeyecektir.