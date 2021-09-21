Devletten o kişilere çift destek müjdesi: 31 bin 500 TL maaş hesaplara yatıyor! Duyanların havsalası almadı! 4 önemli imkan daha var... Devlet tarafından sağlanan destekler sürekli olarak devam ediyor. Devlet tarafından belli şartları taşıyan kişilere 2 destekle birlikte aylık 2 bin 625 TL ödeme yapılıyor. Bu miktar senelik 31 bin 500 TL'ye karşılık ediyor. Bu maaş desteğinin yanında 4 imkan daha sağlanıyor. Bunlar sıhhat hizmeti, ücretsiz ulaşım, ücretsiz bakım ve evde maaş olarak karşımıza çıkıyor.