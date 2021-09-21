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Haberler Ekonomi Devletten o kişilere çift destek müjdesi: 31 bin 500 TL maaş hesaplara yatıyor! Duyanların havsalası almadı! 4 önemli imkan daha var

Devletten o kişilere çift destek müjdesi: 31 bin 500 TL maaş hesaplara yatıyor! Duyanların havsalası almadı! 4 önemli imkan daha var

Devlet kanadından birçok vatandaşa her alanda destek müjdesi geliyor. Devlet tarafından belli şartları taşıyan kişilere 2 destekle birlikte aylık 2 bin 625 TL ödeme yapılıyor. Bu miktar yıllık 31 bin 500 TL'ye tekabül ediyor. Bu maaş desteğinin yanında 4 imkan daha sağlanıyor. Bunlar sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım, ücretsiz bakım ve evde maaş olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu desteklerden kimler yararlanabilir? Devletten 2 bin 635 TL destek ödemesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte tüm bu soruların cevabı ve konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

21.09.2021 19:38 - Son Güncelleme: 21.09.2021 19:38
Devletten o kişilere çift destek müjdesi: 31 bin 500 TL maaş hesaplara yatıyor! Duyanların havsalası almadı! 4 önemli imkan daha var

Devletten o kişilere çift destek müjdesi: 31 bin 500 TL maaş hesaplara yatıyor! Duyanların havsalası almadı! 4 önemli imkan daha var... Devlet tarafından sağlanan destekler sürekli olarak devam ediyor. Devlet tarafından belli şartları taşıyan kişilere 2 destekle birlikte aylık 2 bin 625 TL ödeme yapılıyor. Bu miktar senelik 31 bin 500 TL'ye karşılık ediyor. Bu maaş desteğinin yanında 4 imkan daha sağlanıyor. Bunlar sıhhat hizmeti, ücretsiz ulaşım, ücretsiz bakım ve evde maaş olarak karşımıza çıkıyor.

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Devletten o kişilere çift destek müjdesi: 31 bin 500 TL maaş hesaplara yatıyor! Duyanların havsalası almadı! 4 önemli imkan daha var

Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek sunuluyor. Şartları sağlayanlar, hem 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda 2 bin 625 lira alabiliyor. İşte bu destekler...

Devletten o kişilere çift destek müjdesi: 31 bin 500 TL maaş hesaplara yatıyor! Duyanların havsalası almadı! 4 önemli imkan daha var

● 65 YAŞ AYLIĞI:
65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara 828,21 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam geliri bin 705 liradan az ise maaş bağlanıyor.

Devletten o kişilere çift destek müjdesi: 31 bin 500 TL maaş hesaplara yatıyor! Duyanların havsalası almadı! 4 önemli imkan daha var

● EVDE BAKIM DESTEĞİ:
Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması için de evde bakım desteği sağlıyor.

Devletten o kişilere çift destek müjdesi: 31 bin 500 TL maaş hesaplara yatıyor! Duyanların havsalası almadı! 4 önemli imkan daha var

Aylık ödeme bin 797 lira. Bu destek için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor.

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