Devletten o kişilere çift destek müjdesi: 31 bin 500 TL maaş hesaplara yatıyor! Duyanların havsalası almadı! 4 önemli imkan daha var
Devlet kanadından birçok vatandaşa her alanda destek müjdesi geliyor. Devlet tarafından belli şartları taşıyan kişilere 2 destekle birlikte aylık 2 bin 625 TL ödeme yapılıyor. Bu miktar yıllık 31 bin 500 TL'ye tekabül ediyor. Bu maaş desteğinin yanında 4 imkan daha sağlanıyor. Bunlar sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım, ücretsiz bakım ve evde maaş olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu desteklerden kimler yararlanabilir? Devletten 2 bin 635 TL destek ödemesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte tüm bu soruların cevabı ve konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
21.09.2021 19:38
- Son Güncelleme: 21.09.2021 19:38
Devletten o kişilere çift destek müjdesi: 31 bin 500 TL maaş hesaplara yatıyor! Duyanların havsalası almadı! 4 önemli imkan daha var... Devlet tarafından sağlanan destekler sürekli olarak devam ediyor. Devlet tarafından belli şartları taşıyan kişilere 2 destekle birlikte aylık 2 bin 625 TL ödeme yapılıyor. Bu miktar senelik 31 bin 500 TL'ye karşılık ediyor. Bu maaş desteğinin yanında 4 imkan daha sağlanıyor. Bunlar sıhhat hizmeti, ücretsiz ulaşım, ücretsiz bakım ve evde maaş olarak karşımıza çıkıyor.