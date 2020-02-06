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SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı kaç TL? Emekli maaşları için yeni formül!

Emekli maaşları için yeni formül geliyor! 13 milyon emekliye büyük müjde geliyor. Bu anlamda SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi. İşte SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı açıklaması takvim.com.tr'de

06.02.2020 09:30 - Son Güncelleme: 06.02.2020 09:30
Emekli maaşları için yeni formül! SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı kaç TL?

Emekli maaşları değişti! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı açıklaması! Emekliler Ocak zamlarını ceplerine koymaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi.

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Emekli maaşları için yeni formül! SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı kaç TL?

EMEKLİYE PROMOSYON 1 MART'TA YENİLENİYOR

Yeni emekli olanlar da bankalardan emekli oldukları tarih itibarıyla promosyonlarını almışlardı. Promosyon, '3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi' şartına dayalı olarak ödeniyor.

Emekli maaşları için yeni formül! SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı kaç TL?

Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 39 gün sonra yani 1 Mart 2020 itibarıyla ikinci promosyona hak kazanacak. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği şubatta masaya oturacak.


Emekli maaşları için yeni formül! SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı kaç TL?

EMEKLİLER MASADA OLMAK İSTİYOR

Müzakereler sonucunda 13 milyon emeklinin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek. Masada bu sefer emekliler de yer almak istiyor.

Emekli maaşları için yeni formül! SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı kaç TL?

Tıpkı toplu sözleşme zammı veya asgari ücret tespit komisyonu gibi bir yapının oluşturulmasını isteyen emekliler, promosyona yapılacak zammın bu kapsamda uzlaşmayla belirlenmesinden yana. Emekli dernekleri promosyonun ne olması gerektiği konusunda taleplerini de şimdiden açıklamaya başladı.

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