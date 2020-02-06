SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı kaç TL? Emekli maaşları için yeni formül!

Emekli maaşları için yeni formül geliyor! 13 milyon emekliye büyük müjde geliyor. Bu anlamda SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi. İşte SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı açıklaması takvim.com.tr'de

06.02.2020 09:30 - Son Güncelleme: 06.02.2020 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





