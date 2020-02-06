Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak? SGK ve Bağkur'lu emekliye 2000 TL ek ödeme!
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara yatacak? SGK ve Bağkur'lu emekliye 2000 TL ek ödeme müjdesi verildi. Bu bağlamda 13 milyon emekliye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her bayram öncesi 1000 TL ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyeleri için devletin kasasından her bayram öncesi 11 milyar TL çıkıyor. İkramiye yalnızca emeklilere değil, devletten aylık alanlara da ödeniyor. Ölüm aylığı gibi hisseli ödeme alanlara hisseleri oranınca ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da ödenecek. Bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı şimdiden merak konusu. Peki, emekli bayram ikramiyesi 2020 ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesine zam olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Emekliler promosyon ödemelerine odaklanmış durumda. Birçok bankadan yüksek promosyon ile maaş taşıma teklifi alan emekliler yıl içinde alacakları ek ödemeleri de araştırıyor. Emeklilerin en önemli ek ödemesi hiç kuşkusuz ki 2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yürürlüğe giren bayram ikramiyesi. Emekliler şu ana kadar 4 kez bayram ikramiyesi alarak 4 bin TL'yi cebine koydu. Bu yıl 2 ödeme daha yapılacak. 13 milyon emekli için devletin kasasından 20 milyarı aşkın para çıkacak. Ancak emekli bayram ikramiyesinden taviz verilmeyecek. Emekliler en azından enflasyon oranı kadar zam beklentisi içerisinde. Emeklilerin talebini dile getiren Türkiye Emekliler Derneği'ne henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş olmadı. Emekliler zam gelmemesi halinde bu yıl 2 bin TL alacak. Zam gelmesi durumunda ise 2500 TL'yi bulan bir kazanç elde edilebilir. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
ÖNCE PROMOSYON ALACAKLAR
Emekliler bayram ikramiyesinden önce promosyon ödemesi alabilecek. Bankalar maaşlarını taşımaları karşılığında emeklilere promosyon ödemesi yapacak. Promosyon ödemeleri dolaylı eklerle 2500 TL'yi görmüş durumda. Promosyon için Türkiye Bankalar Birliği ile SGK şubat ayında bir araya gelecek. Mart ayında promosyon ödemeleri alınabilecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.