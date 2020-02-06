125 bin lira maaş alıyorlar! Paraya para demiyor! Bu şirketlerde çalışanlar öyle maaş alıyor ki...

125 bin lira maaş alıyorlar! Paraya para demiyor! Bu şirketlerde çalışanlar öyle maaş alıyor ki... Herkesin çalışma hayatında en büyük hayali yüksek maaş alabilmektir. Bu anlamda öne çıkan şirketler ise teknoloji alanında oluyor. En değerli şirketler listesinde son yıllarda zirveyi bırakmayan teknoloji devleri çalışanlarına da hayli doyurucu maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı. İşte en fazla maaş veren şirketler ve vedikleri ücretler...

06.02.2020 09:29 - Son Güncelleme: 06.02.2020 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





