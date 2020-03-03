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SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı... Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde!

SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı... Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde! Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi. Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin maaşı yeni yılın ilk ayında artmıştı.

03.03.2020 11:07 - Son Güncelleme: 03.03.2020 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





