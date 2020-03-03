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SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı... Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde!

SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı... Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde! Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi. Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin maaşı yeni yılın ilk ayında artmıştı.

03.03.2020 11:07 - Son Güncelleme: 03.03.2020 11:07
Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde! SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı...

Milyonlarca emekli ocak zammı ile yeni maaşlarına kavuştu. Emekliler zamlı maaşlarını ocak ayında cebine koydu. Emekli maaşı için yapılan zamlara ilişkin Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) bir çağrı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. İşte emekli maaşları hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeleri takvim.com.tr'de

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Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde! SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı...

EMEKLİYE PROMOSYON 1 MART'TA YENİLENİYOR

Yeni emekli olanlar da bankalardan emekli oldukları tarih itibarıyla promosyonlarını almışlardı. Promosyon, '3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi' şartına dayalı olarak ödeniyor.

Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde! SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı...

Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 39 gün sonra yani 1 Mart 2020 itibarıyla ikinci promosyona hak kazanacak. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği şubatta masaya oturacak.


Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde! SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı...

EMEKLİLER MASADA OLMAK İSTİYOR

Müzakereler sonucunda 13 milyon emeklinin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek. Masada bu sefer emekliler de yer almak istiyor.

Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde! SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı...

Tıpkı toplu sözleşme zammı veya asgari ücret tespit komisyonu gibi bir yapının oluşturulmasını isteyen emekliler, promosyona yapılacak zammın bu kapsamda uzlaşmayla belirlenmesinden yana. Emekli dernekleri promosyonun ne olması gerektiği konusunda taleplerini de şimdiden açıklamaya başladı.

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