Konut satışında rekor beklenti! Uzmanlar tahminleri açıkladı

Merkez Bankası'nın bu sene ocakta 75 baz puan, şubatta 50 puan daha indirime giderek politika faizini yüzde 10.75'e çektiğine hatırlatan Gökhan Taş, "Bu sene ortalama konut kredi faiz oranı şu an için yüzde 0.98. Ancak bunun daha da düşeceği öngörülüyor. Dolayısıyla bu sene geçen seneye kıyasla yaklaşık 200 bin daha fazla banka kredili konut satışı gerçekleşecek" dedi.