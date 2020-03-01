Konut satışında rekor beklenti! Uzmanlar tahminleri açıkladı
Ekonomide yaşanan iyiye gidiş sonrası düşürülen kredi faiz oranlarıyla birlikte birçok sektör yeniden canlandı. Bu sektörlerden biri de inşaat sektörü olarak göze çarptı. Gayrimenkul sektörü temsilcileri düşen konut kredisi faiz oranlarıyla birlikte satışlarda rekor öngördü.
Faizlerin 0.79'a gerilemesiyle konut satışlarında artış olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu yıl 500 bin konutun kredili satılmasını bekliyor. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, politika faizinde indirime giden Merkez Bankası'nın faiz indirim stratejisinin banka kredili konut satışını 2020'de patlatacağını düşünüyor.
Merkez Bankası'nın bu sene ocakta 75 baz puan, şubatta 50 puan daha indirime giderek politika faizini yüzde 10.75'e çektiğine hatırlatan Gökhan Taş, "Bu sene ortalama konut kredi faiz oranı şu an için yüzde 0.98. Ancak bunun daha da düşeceği öngörülüyor. Dolayısıyla bu sene geçen seneye kıyasla yaklaşık 200 bin daha fazla banka kredili konut satışı gerçekleşecek" dedi.
FAİZ ETKİSİ
Yaklaşık yüzde 0.50 baz puanlık konut kredi faiz indiriminin yaklaşık 200 bin konut satışını tetiklediğine dikkat çeken Taş, "Nitekim 2017'de faiz oranı ortalaması yüzde 1 iken 473 bin konut ipotekli satılmıştı, faiz oranı ortalaması yüzde 1.5 olan 2018'de 276 bin konut satıldığını görüyoruz. Yine 2009'da konut faiz oranı yüzde 1.3 iken 22 bin banka kredili konut satılmıştı. 2010'da konut kredi faiz oranları yüzde 0.9'a çekildi ve banka kredili konut satış adedi 246 bini geçti.
Benzer bir eğilimi 2012-2013 senelerinde de görebiliyoruz. 2012'de ortalama konut kredi faiz oranı yüzde 1.03 iken 270 bin banka kredili ev satışı gerçekleşti, 2013'te ise konut kredi faiz oranları ilk kez yüzde 1'in altına düştü ve ortalama yüzde 0.80 olarak gerçekleşti. Satılan banka kredili konut adedi ise 460 bin oldu" şeklinde konuştu.