Haberler Galeri Ekonomi Konut satışında rekor beklenti! Uzmanlar tahminleri açıkladı

Konut satışında rekor beklenti! Uzmanlar tahminleri açıkladı

Ekonomide yaşanan iyiye gidiş sonrası düşürülen kredi faiz oranlarıyla birlikte birçok sektör yeniden canlandı. Bu sektörlerden biri de inşaat sektörü olarak göze çarptı. Gayrimenkul sektörü temsilcileri düşen konut kredisi faiz oranlarıyla birlikte satışlarda rekor öngördü.

01.03.2020 09:39 - Son Güncelleme: 01.03.2020 09:39
Konut satışında rekor beklenti! Uzmanlar tahminleri açıkladı

Faizlerin 0.79'a gerilemesiyle konut satışlarında artış olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu yıl 500 bin konutun kredili satılmasını bekliyor. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, politika faizinde indirime giden Merkez Bankası'nın faiz indirim stratejisinin banka kredili konut satışını 2020'de patlatacağını düşünüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Konut satışında rekor beklenti! Uzmanlar tahminleri açıkladı

Merkez Bankası'nın bu sene ocakta 75 baz puan, şubatta 50 puan daha indirime giderek politika faizini yüzde 10.75'e çektiğine hatırlatan Gökhan Taş, "Bu sene ortalama konut kredi faiz oranı şu an için yüzde 0.98. Ancak bunun daha da düşeceği öngörülüyor. Dolayısıyla bu sene geçen seneye kıyasla yaklaşık 200 bin daha fazla banka kredili konut satışı gerçekleşecek" dedi.

Konut satışında rekor beklenti! Uzmanlar tahminleri açıkladı

FAİZ ETKİSİ
Yaklaşık yüzde 0.50 baz puanlık konut kredi faiz indiriminin yaklaşık 200 bin konut satışını tetiklediğine dikkat çeken Taş, "Nitekim 2017'de faiz oranı ortalaması yüzde 1 iken 473 bin konut ipotekli satılmıştı, faiz oranı ortalaması yüzde 1.5 olan 2018'de 276 bin konut satıldığını görüyoruz. Yine 2009'da konut faiz oranı yüzde 1.3 iken 22 bin banka kredili konut satılmıştı. 2010'da konut kredi faiz oranları yüzde 0.9'a çekildi ve banka kredili konut satış adedi 246 bini geçti.

Konut satışında rekor beklenti! Uzmanlar tahminleri açıkladı

Benzer bir eğilimi 2012-2013 senelerinde de görebiliyoruz. 2012'de ortalama konut kredi faiz oranı yüzde 1.03 iken 270 bin banka kredili ev satışı gerçekleşti, 2013'te ise konut kredi faiz oranları ilk kez yüzde 1'in altına düştü ve ortalama yüzde 0.80 olarak gerçekleşti. Satılan banka kredili konut adedi ise 460 bin oldu" şeklinde konuştu.

Konut satışında rekor beklenti! Uzmanlar tahminleri açıkladı

TALEP ARTIŞI BAŞLADI
Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik ise "Konut kredi faiz oranlarının 0.90 seviyesinde olması ikinci el satışı ciddi artırmış görünüyor. Bizden ev alanların profili ise daha çok ikinci el evini satanların oluşturduğu bir talep.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye 602 TL ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük en yüksek ek ödeme ne kadar olacak?
Emekliye 602 TL ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük en yüksek ek ödeme ne kadar olacak?