Banka kredisini erken kapatmak isteyenler dikkat! Sakın o parayı ödemeyin
Kredisini erken kapatmak isteyen şirketlerden bazı bankların yüksek komisyon bedeli talep ettiği öğrenildi. Ekonomi yönetimi ocak ayında bir karar almış ve kalan vadesi 2 yılı aşmayan kredilerden yüzde 1 komisyon alınabileceğini açıklamıştı. Bursa'da bir bankanın kredisini erken kapatmaya çalışan bir şirketten yüzde 15 komisyon istemesi dikkat çekti. 9 çalışanı olan bir şirket 2017 yılında bir bankadan aldığı 4 yıl vadeli 500 bin liralık krediyi vadesinden önce kapatmak için başvuruda bulundu. Bankanın şirketten erken ödeme komisyonu adı altında kredinin yüzde 15'i kadar ekstra ödeme istediği öğrenildi. Peki benzer bir olay sizin başınıza gelirse ne yapmalı? Bankaların talep ettiği yüksek komisyon bedeli ödenmeli mi? İşte blimeniz gerekenler.
Ekonomi yönetimi ocak ayında bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar standartlaştırarak maliyetleri düşürdü. Buna göre ticari kredilerde erken kapama komisyonu kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'i, 2 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 2'yi aşamayacaktı. Ancak bazı bankaların kredisini erken kapatmaya çalışan şirketlerden yüksek komisyon istemeyi sürdürdüğü öğrenildi.
500 BİN TL'LİK KREDİ
Hürriyet'in haberine göre bunun son örneği Bursa'da yaşandı. 9 çalışanı olan bir şirket 2017 yılında bir bankadan aldığı 4 yıl vadeli 500 bin liralık krediyi vadesinden önce kapatmak için başvuruda bulundu. Bankanın şirketten erken ödeme komisyonu adı altında kredinin yüzde 15'i kadar ekstra ödeme istediği öğrenildi.