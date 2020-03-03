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Banka kredisini erken kapatmak isteyenler dikkat! Sakın o parayı ödemeyin

Kredisini erken kapatmak isteyen şirketlerden bazı bankların yüksek komisyon bedeli talep ettiği öğrenildi. Ekonomi yönetimi ocak ayında bir karar almış ve kalan vadesi 2 yılı aşmayan kredilerden yüzde 1 komisyon alınabileceğini açıklamıştı. Bursa'da bir bankanın kredisini erken kapatmaya çalışan bir şirketten yüzde 15 komisyon istemesi dikkat çekti. 9 çalışanı olan bir şirket 2017 yılında bir bankadan aldığı 4 yıl vadeli 500 bin liralık krediyi vadesinden önce kapatmak için başvuruda bulundu. Bankanın şirketten erken ödeme komisyonu adı altında kredinin yüzde 15'i kadar ekstra ödeme istediği öğrenildi. Peki benzer bir olay sizin başınıza gelirse ne yapmalı? Bankaların talep ettiği yüksek komisyon bedeli ödenmeli mi? İşte blimeniz gerekenler.

03.03.2020 09:27 - Son Güncelleme: 03.03.2020 09:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





