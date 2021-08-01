SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik için prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Eğer 1 Kasım'a kadar müracaat ederseniz... 29.000 TL ödemeyin

Emeklilik amacıyla daha evvelce dondurulan prim günlerine gereksinimi olanlar dikkat! Daha az ödemeyle ihya olanağı amacıyla başvurular 1 Temmuz'da başlıyor. 1 Kasım'a kadar başvurup ödeme yapan muradına erecek. Prim borcu olan emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu bulunduğu süreye gereksinimi olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik amacıyla dondurulan sürelerine gereksinimi olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.