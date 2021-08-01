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Haberler Ekonomi SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik için prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Eğer 1 Kasım'a kadar müracaat ederseniz... 29.000 TL ödemeyin

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik için prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Eğer 1 Kasım'a kadar müracaat ederseniz... 29.000 TL ödemeyin

Yeni yapılandırma yasası, daha önce borcu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lulara önemli bir fırsat sunuyor. Emeklilik için bu sürelere ihtiyacı olan Bağ-Kur'lular, yasa kapsamında bu primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) imkanı elde edecek. Başvurular 1 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanacak. 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılabilecek. Borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde, yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor. Bu şekilde ihya işlemini gerçekleştirenler, eğer emeklilik şartlarını sağlıyorlarsa, hemen başvuru yapıp emekli olabilecek.

takvim.com.tr
01.08.2021 16:16 - Son Güncelleme: 01.08.2021 16:16
SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik için prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Eğer 1 Kasım'a kadar müracaat ederseniz... 29.000 TL ödemeyin

Emeklilik amacıyla daha evvelce dondurulan prim günlerine gereksinimi olanlar dikkat! Daha az ödemeyle ihya olanağı amacıyla başvurular 1 Temmuz'da başlıyor. 1 Kasım'a kadar başvurup ödeme yapan muradına erecek. Prim borcu olan emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu bulunduğu süreye gereksinimi olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik amacıyla dondurulan sürelerine gereksinimi olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.

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SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik için prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Eğer 1 Kasım'a kadar müracaat ederseniz... 29.000 TL ödemeyin

Silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek.

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik için prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Eğer 1 Kasım'a kadar müracaat ederseniz... 29.000 TL ödemeyin

4 AY SÜRE TANINDI

Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri durdurulanların ihya başvuruları için 4 aylık bir başvuru süresi tanındı.

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik için prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Eğer 1 Kasım'a kadar müracaat ederseniz... 29.000 TL ödemeyin

Başvurular 1 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanacak. 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılabilecek. Borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde, yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor. Bu şekilde ihya işlemini gerçekleştirenler, eğer emeklilik şartlarını sağlıyorlarsa, hemen başvuru yapıp emekli olabilecek.

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilik için prim günlerine ihtiyacı olanlar dikkat! Eğer 1 Kasım'a kadar müracaat ederseniz... 29.000 TL ödemeyin

ÖDEME BÜYÜK ORANDA DÜŞECEK

Daha önce sigortalılık süresi durdurulan ve prim borcu silinen Bağ-Kur'lulardan bu günlerini kazanmak isteyenler, durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyor.