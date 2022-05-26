Hem sıfır hem ikinci el alın! 3 ay ödemeyin! Ayaklar yerden kesiliyor! Araç kredisi faiz oranlarına bahar geldi! 400.000 TL'ye 48 ay vade
Kamu bankası Vakıfbank, Güvenli Araç Satış Sistemini ve ikinci el taşıt kredisi kampanyasını, kamuoyuna duyurdu.
26.05.2022 08:58 - Son Güncelleme: 26.05.2022 08:58
Vakıfbank'tan Güvenli Araç Satış Sistemi Hizmeti!
Ülkemizin en önemli kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde araç satın almak isteyen vatandaşlar için ayrıcalıklı bir sistem geliştirdiğini duyurdu.
Söz konusu yeni sistemini "Güvenli Araç Satış Sistemi" ismi ile bildiren banka, sisteme ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan Güvenli Araç Satış Sistemi, ikinci el araç alım- satımlarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesini hedeflemektedir.