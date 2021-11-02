SGK-SSK ve Bağkur’lu emekliler, ek geliri olmayanlar ve çalışmayanlar anında para alıyor! Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi

Konut, işyeri, arsa, tarla, dükkan gibi taşınmazları olan şahıslar servet vergisi katagorisinde yer alan emlak vergisi ödemesi yapmaktadır. Her yıl derli toplu olarak ilk olarak Mart ayında başlayan ödemeler isteyen şahıslar doğrultusundan tek seferde Haziran ayı sonuna kadar isteyen şahıslar doğrultusundan ise 2. taksit ödemesi Kasım ayında olmak üzere taksitli olarak ödenebilmektedir.