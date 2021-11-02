SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliler, ek geliri olmayanlar ve çalışmayanlar anında para alıyor! Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi
Tek bir dilekçeyle 13 bin TL para iadesi... Türkiye'de her yıl milyonlarca kişinin ödediği emlak vergisi amacıyla kritik para iadesi uyarısı geldi. Emlak vergisi muafiyeti hakkı olmasına karşın bu haktan haberdar olmadığı amacıyla ödeme yapan şahıslara belediyeler ödedikleri çok parayı iade edecekler. Emlak vergisinde ödeme, muafiyet, hesaplama, cezalar milyonlarca ev sahibini direk ilgilendirirken, ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona eriyor. Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları amacıyla emlak vergisinden muaf bulunuyor.
Konut, işyeri, arsa, tarla, dükkan gibi taşınmazları olan şahıslar servet vergisi katagorisinde yer alan emlak vergisi ödemesi yapmaktadır. Her yıl derli toplu olarak ilk olarak Mart ayında başlayan ödemeler isteyen şahıslar doğrultusundan tek seferde Haziran ayı sonuna kadar isteyen şahıslar doğrultusundan ise 2. taksit ödemesi Kasım ayında olmak üzere taksitli olarak ödenebilmektedir.
Ev, işyeri, arsa, arsa sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ikinci taksit ödemeleri dün başladı. Gayrimenkul sahipleri "emlak, kira gelir, değer artış kazancı, etraf temizlik" vergisi ödüyor. Emlak vergisinde ödeme, muafiyet, hesaplama, cezalar milyonlarca ev sahibini direk ilgilendirirken, ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona eriyor.
Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları amacıyla emlak vergisinden muaf bulunuyor. Muafiyet amacıyla ücret, ticari, mesleki, işyeri, konut kira, faiz geliri olmaması gerekiyor.
TEK BİR DİLEKÇE İLE 13 BİN LİRA PARA İADESİ ALABİLİRSİNİZ! EMLAK VERGİSİ MUAFİYET DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?
Emlak vergisi para iadesi amacıyla belirli kriterler uygulanırken geriye dönük en çok 5 yıllık para iadesi yapılmaktadır. Yıllık 2 bin 600 liralık emlak vergisi ödeyen bir vatandaş bu koşullar altında geriye dönük 5 yıllık para iadesi alabileceği amacıyla dilekçe aratarak 13 bin lira parasını geri alabilecek.
Emlak vergisi muafiyet dilekçesi belediyelerde hazır olarak tespit edilen bir evrak olup belediyenin emlak servisine müracaatta bulunarak bu dilekçe üzerinden aranılan şartları taşıyorsanız para iadesi alabilirsiniz.