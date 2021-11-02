A101’de haftanın indirimleri belli oldu! A101 aktüel kataloğu 5 Ekim’e kadar yayında kalacak! Mutfak alışverişi başlıyor...

A101'de haftanın indirimleri belli olur olmaz haberimizde yer vermeye deva ediyoruz! Paranızın cebinde kalmasını sağlayacak indirimler bu hafta A101 zincir marketlerinde yapıldı! Milyonlarca kişi her hafta hangi market en uyguna ürün satıyorsa alışverişini de orada yapıyor. Tartışmasız en çok üründe en büyük indirimleri her hafta A101 mağaaları yapıyor. Bu hafta da A101'de ağızları açık bıraktıran indirimler yapıldı. İşte 5 Ekim'e kadar yayında kalacak A101 aktüel kataloğu....