A101'de haftanın indirimleri belli oldu! A101 aktüel kataloğu 5 Ekim'e kadar yayında kalacak! Mutfak alışverişi başlıyor...
A101'de haftanın indirimleri belli oldu. 5 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek indirimleri kaçımamak için A101 aktüel ürünler kataloğuna bakmadan geçmeyin. Bu hafta özellikle mutfak ihtiyaçlarında büyük indirim dikkat çekti. Salça, et, yoğurt, süt, çay ve daha bir çok üründe heyecanlandıran indirimler yapıldı. Mutfak alışverişi için hazırlığınızı yapın! İşte A101'de haftanın indirimli ürünleri tam liste!
02.11.2021 09:36
- Son Güncelleme: 02.11.2021 09:36
A101'de haftanın indirimleri belli olur olmaz haberimizde yer vermeye deva ediyoruz! Paranızın cebinde kalmasını sağlayacak indirimler bu hafta A101 zincir marketlerinde yapıldı! Milyonlarca kişi her hafta hangi market en uyguna ürün satıyorsa alışverişini de orada yapıyor. Tartışmasız en çok üründe en büyük indirimleri her hafta A101 mağaaları yapıyor. Bu hafta da A101'de ağızları açık bıraktıran indirimler yapıldı. İşte 5 Ekim'e kadar yayında kalacak A101 aktüel kataloğu....