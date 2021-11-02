Emeklilere emlak vergisi müjdesi! Eğer bu yıl emekli olduysanız...

2- Emlak vergisi beyanı kaç yılda bir veriliyor, ödemeler ne zaman yapılıyor?

Her yıl iki taksit halinde ya da tek seferde ödeniyor. Emlak Vergisi Kanunu'na göre mülkü, genişliği, türüne göre değişen emlak vergisi birinci taksit ödemeleri yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksiti mart, nisan, mayıs aylarında, ikinci taksit de kasım ayında yatırılıyor.