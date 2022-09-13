SGK-SSK ve Bağkur girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi! Hemen dilekçe vererek emekli oluyorsunuz!
Emeklilik hususu çoğu insan bağlamında yüksek ehemmiyet arz ettiğinden ötürü çıkan her haber insanların heyecanlanmasına sebep olmaktadır. Sosyal medyada dolanan son haberlere göre şartları yerine getiren vatandaşlar 8 sene erkenden emekli olma hakkına erişebilecek. Şartların ne olduğuna bakarsak 2000 senesinden evvel Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf kaydını yaptırarak sigortalı olabilir.
13.09.2022 13:24 - Son Güncelleme: 13.09.2022 13:24
Örneğin 2000 yılından evvel dükkân açmış ama şimdilik kayıt yaptırmamış bir birey geçmişe dönük kaydını yaptırabilir. Bu sayede parasal imkansızlıklarından dolayı kayıt olamamış vatandaşlar geri dönük olarak borçlanma şansını elde ederek emeklerinin karşılığını alabilecek. Peki, hizmet birleştirmesi uygulanabilecek mi? İşte detaylar!