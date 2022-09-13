SGK-SSK ve Bağkur girişi bu tarihten önce olan kişilere öğlen müjde geldi! Hemen dilekçe vererek emekli oluyorsunuz!

Örneğin 2000 yılından evvel dükkân açmış ama şimdilik kayıt yaptırmamış bir birey geçmişe dönük kaydını yaptırabilir. Bu sayede parasal imkansızlıklarından dolayı kayıt olamamış vatandaşlar geri dönük olarak borçlanma şansını elde ederek emeklerinin karşılığını alabilecek. Peki, hizmet birleştirmesi uygulanabilecek mi? İşte detaylar!