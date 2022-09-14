14 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları! Brent petrol 94 dolara düştü MOTORİN, BENZİN, LPG'YE FLAŞ İNDİRİM!
Araç sahipleri sıklıkla güncel brent petrol ve akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. 13 Eylül itibariyle brent petrolde hareketlilik başlayınca sürücüler ''14 Eylül 2022 benzin, motorin, LPG'ye indirim, zam var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, BP akaryakıt fiyat listesi...
Brent petroldeki hareketlilik gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi. Akaryakıta indirim, zam var mı merak ediliyor. Son haftalarda peş peşe indirim müjdesi gelmişti. Son duruma göre İstanbul'da benzinin litresi 19,23 TL'ye, motorin 24,86 TL'ye, LPG ise10,62 – 11,07 TL bandında satılıyor. Peki son dakika benzin, motorin, LPG fiyatları düştü mü?Dün 95,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün piyasalarda 94,22 dolardan işlem görüyor. Akaryakıta indirim zam geldi mi? İşte 14 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatları...
13 EYLÜL 2022 BRENT PETROL SON DURUM!
Brent petrolde son durum varili uluslararası piyasalarda 94,22 dolardan işlem görüyor.
BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?
Dün 95,14 dolara kadar yükselen Brent petrol 94 dolara düştü ve günü kapattı. Bugün ise 94,22 dolardan işem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,09 dolardan alıcı buldu.
ABD Hazine Bakanlığı, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ihale yoluyla yüksek miktarda ham petrol alımı yaptığına ilişkin haber akışı talebe ilişkin olumlu beklentilere yol açtı. Ancak ülkede Kovid-19 salgını sebebiyle kısıtlayıcı önlemler alınmaya devam ederken, ekonomik aktiviteye yönelik endişeler de güçleniyor.