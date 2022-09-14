EYT müjdesi! SSK, Bağkur, Emekli sandığını kapsayacak mı? 20- 25 yıl (7200 -9000 gün)...

HANGİ YIL SİGORTALI OLANLAR EMEKLİ SAYILACAK?

Ahaber canlı yayınında EYT ile ilgili detayları paylaşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Aslında kim EYT'li onun belirlenmesi lazım. Her 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'li kabul edilecek mİ? Bir ona bakmak lazım. EYT'nin açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar. Yani emeklilik için primini, yılını doldurmuş fakat yaşını bekleyenler. 1999 yılından önceki yasanın tekrar edilmesi isteniyor. Yani 5 bin günü dolduranlar emekli olsun. Ama öyle durumlar ortaya çıkıyor ki 5 bin günü, 25 yılı dolduramayanlar var. Erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün formülü ön planda" dedi.