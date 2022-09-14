EYT müjdesi! SSK, Bağkur, Emekli sandığını kapsayacak mı? 20- 25 yıl (7200 -9000 gün)...
EYT son dakika haberleri bugün.. EYT'de beklenen formül hakkında ipuçları gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Taşa Takılanlar tarafından heyecanla beklenen EYT çalışmaları hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Kafalarda oluşan soru işaretlerini yanıtlayan Bilgin, "Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil.
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Çalışma sürerken formül merak ediliyor. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenler ve sorularına yanıt arayanlar dikkat! Peki, EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? SSK, Bağkur, Emekli sandığını kapsayacak mı? EYT'liler ne zaman emekli olacak? 20- 25 yıl (7200 -9000 gün)...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT konusunda son olarak "Şu an EYT'de formül sayısı 1. Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok. Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur." cümlesini kurdu.
Belli bir yaş sınırı olacak mı sorusuna "bakalım" diye yanıt veren Bakan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:
"Daha çalışmamız sürüyor. Birçok aşamadan geçecek. Bakanlık bünyesinde çalışılıyor. Sonra diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarla da görüşülecek. Üzerinde uzlaştığımız ve Sayın Cumhurbaşkanının da onayladığı çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız."
HANGİ YIL SİGORTALI OLANLAR EMEKLİ SAYILACAK?
Ahaber canlı yayınında EYT ile ilgili detayları paylaşan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Aslında kim EYT'li onun belirlenmesi lazım. Her 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'li kabul edilecek mİ? Bir ona bakmak lazım. EYT'nin açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar. Yani emeklilik için primini, yılını doldurmuş fakat yaşını bekleyenler. 1999 yılından önceki yasanın tekrar edilmesi isteniyor. Yani 5 bin günü dolduranlar emekli olsun. Ama öyle durumlar ortaya çıkıyor ki 5 bin günü, 25 yılı dolduramayanlar var. Erkeklerde 9 bin gün, kadınlarda 7 bin 200 gün formülü ön planda" dedi.
48-49 YAŞINDA EMEKLİLİK OLACAK MI?
Erdem, "40'lı yaşlarda emeklilik olur mu onu bekleyip göreceğiz. Vatandaşlar tarafından böyle bir beklenti var. Yaşa hiç takılmasın günü dolduran emekli olsun istiyorlar. Orada da bir adaletin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok primi olan, az primi olan, bekleme süresi daha az olan, daha çok olan gibi. Yaş bekleme sürelerinin azaltılması gibi bir durum olabilir" ifadelerini kullandı.