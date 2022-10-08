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Emekli promosyon yarışına kamu bankaları da katılıyor! İşte masadaki rakam

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,35'lik büyük zam sonrası, bankaların müşteri kazanma yarışı hızlandı. Emeklilerin en çok merak ettiği promosyon kampanyaları, özel bankalar arasında büyük bir rekabete neden oldu. Emekli promosyon kampanyaları Ekim'de de tüm hızıyla sürüyor. Promosyon kampanyalarına kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın da katılacağı öğrenilirken, masadaki emekli promosyon tutarı da ortaya çıktı.

08.10.2022 13:18 - Son Güncelleme: 08.10.2022 13:18
Emekli promosyon yarışına kamu bankaları da katılıyor! İşte masadaki rakam

Emekli promosyon tutarları emekli ve memur Temmuz zammı sonrası geçmiş dönemlere göre neredeyse 10 kat artarken, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası olmak üzere kamu bankaları emekli promosyonu tutarlarını güncellememişti.

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Emekli promosyon yarışına kamu bankaları da katılıyor! İşte masadaki rakam

Son gelen bilgilere göre 3 banka Hazine ve Maliye Bakanlığı'na maaş promosyon teklifini sundu.

Emekli promosyon yarışına kamu bankaları da katılıyor! İşte masadaki rakam

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör köşesinde emekli promosyon yarışına kamu bankalarının da gireceğini yazarken, masadaki maaş promosyon tutarını açıkladı.

Emekli promosyon yarışına kamu bankaları da katılıyor! İşte masadaki rakam

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Takip ediyorsunuzdur, uzun zamandır bankacılık sektörü arasında promosyon savaşı var. Savaş diyorum çünkü herkes müşteri kapmak için müthiş bir rekabet içerisinde.

Emekli promosyon yarışına kamu bankaları da katılıyor! İşte masadaki rakam

Son günlerde biraz hız kesmeye başlasa da hemen hemen her gün bir bankadan mail geliyor. Kimi '7 bin TL veriyorum' diyor, kimi 'Ben 7 bin 500 TL'ye çıkardım'.

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