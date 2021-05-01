Milyonlarca vatandaşa müjde! KOSGEB’ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi! İşte şartlar…
Koronavirüs salgını tüm dünyayı olumsuz yönde etkilerken ekonomik zorluklar da yaşanıyor ve devlet bu konularda destekler vermeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi ve KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi alabilmek mümkün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa destek paketi kapsamında sundukları destekleri açıkladı ve milyonlarca vatandaş konunun detaylarını araştırır oldu. Esnaflar için gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığı da duyuruldu. Peki KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi imkanından faydalanmak için şartlar neler?
Koronavirüs salgını tüm dünyayı olumsuz yönde etkilerken ekonomik zorluklar da yaşanıyor ve devlet bu konularda destekler vermeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi ve KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi alabilmek mümkün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa destek paketi kapsamında sundukları destekleri açıkladı ve milyonlarca vatandaş konunun detaylarını araştırır oldu. Esnaflar için gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığı da duyuruldu. Peki KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi imkanından faydalanmak için şartlar neler?
Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alınırken esnafa da destekler yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni programı hakkında önemli bilgiler verdi. Milyonlarca vatandaş KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi ile ilgili ayrıntıları araştırırken bu destekten yararlanma şartlarının neler olduğunu merak ediyor. KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi ile esnaf vatandaşlar rahat bir nefes alacak. İşte ayrıntılar…
3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mikro ve küçük işletmelere verilecek destek hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek verilecek."
KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklar. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.