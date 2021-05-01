RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Milyonlarca vatandaşa müjde! KOSGEB’ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi! İşte şartlar…

Koronavirüs salgını tüm dünyayı olumsuz yönde etkilerken ekonomik zorluklar da yaşanıyor ve devlet bu konularda destekler vermeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi ve KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi alabilmek mümkün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa destek paketi kapsamında sundukları destekleri açıkladı ve milyonlarca vatandaş konunun detaylarını araştırır oldu. Esnaflar için gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığı da duyuruldu. Peki KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi imkanından faydalanmak için şartlar neler?

01.05.2021 00:14 - Son Güncelleme: 01.05.2021 00:14
Milyonlarca vatandaşa müjde! KOSGEB’ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi! İşte şartlar…

Koronavirüs salgını tüm dünyayı olumsuz yönde etkilerken ekonomik zorluklar da yaşanıyor ve devlet bu konularda destekler vermeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi ve KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi alabilmek mümkün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa destek paketi kapsamında sundukları destekleri açıkladı ve milyonlarca vatandaş konunun detaylarını araştırır oldu. Esnaflar için gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığı da duyuruldu. Peki KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi imkanından faydalanmak için şartlar neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca vatandaşa müjde! KOSGEB’ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi! İşte şartlar…

Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alınırken esnafa da destekler yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni programı hakkında önemli bilgiler verdi. Milyonlarca vatandaş KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi ile ilgili ayrıntıları araştırırken bu destekten yararlanma şartlarının neler olduğunu merak ediyor. KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi ile esnaf vatandaşlar rahat bir nefes alacak. İşte ayrıntılar…

Milyonlarca vatandaşa müjde! KOSGEB’ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi! İşte şartlar…

3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mikro ve küçük işletmelere verilecek destek hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek verilecek."

Milyonlarca vatandaşa müjde! KOSGEB’ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi! İşte şartlar…

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.

Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

Milyonlarca vatandaşa müjde! KOSGEB’ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi! İşte şartlar…

KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklar. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.