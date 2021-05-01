Milyonlarca vatandaşa müjde! KOSGEB’ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi! İşte şartlar…

Koronavirüs salgını tüm dünyayı olumsuz yönde etkilerken ekonomik zorluklar da yaşanıyor ve devlet bu konularda destekler vermeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi ve KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi alabilmek mümkün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa destek paketi kapsamında sundukları destekleri açıkladı ve milyonlarca vatandaş konunun detaylarını araştırır oldu. Esnaflar için gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığı da duyuruldu. Peki KOSGEB'ten 3 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi imkanından faydalanmak için şartlar neler?