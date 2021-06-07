SGK SSK ve BAĞKUR emekli intibak zam yasası çıkarsa kaç TL zam yapılacak? Emekliye seyyanen zam son dakika verilecek mi?

Emekli vatandaşlar İntibak Kanunu çalışmaları için resmi gelişme bekliyorlar. . 'İntibak kanunu 2020 son gidişat ne? İntibak nedir?' gibi suallerin cevapları milyonlarca emekli tarafından inceleniyor. 2000 senesinden evvel emekli olan vatandaşlar ile 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşların ücretlerinde büyük değişiklikler var. Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL'ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi ancak Meclise kanun teklifi sunulması ve onaylanması durumunda yasalaşabilecek.