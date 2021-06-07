SGK SSK ve BAĞKUR emekli intibak zam yasası çıkarsa kaç TL zam yapılacak? Emekliye seyyanen zam son dakika verilecek mi?
Peş peşe açıklama yapıldı. Emeklilerin aylık ücretini yükseltme isteği çerçevesinde tam çalışanlar için seyyanen zam yapılması mevzusu gündeme alındı. Yüzdelik zamlarda ücretlere bağlı olarak değişik zam alınmasından bırakılıp tam emeklilere denk seviyelerde zamlar yapılacak. Mevzubahisi önerinin kabul edilmesi halinde en düşük emekli ücretleri aylık 1800 TL olacak. Öte yandan Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.
Emekli vatandaşlar İntibak Kanunu çalışmaları için resmi gelişme bekliyorlar. . 'İntibak kanunu 2020 son gidişat ne? İntibak nedir?' gibi suallerin cevapları milyonlarca emekli tarafından inceleniyor. 2000 senesinden evvel emekli olan vatandaşlar ile 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşların ücretlerinde büyük değişiklikler var. Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL'ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi ancak Meclise kanun teklifi sunulması ve onaylanması durumunda yasalaşabilecek.
Emekliye intibak zammı ile ilgili son durum
Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.
Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları
2000 yılı öncesinde emekli vatandaşlar için intibak düzenlemeleri yapıldı. Yapılan son düzenlemeler çerçevesinde belirlenen tarihler öncesinde emekli olanlara 55 TL ila 355 TL arasında zam yapılacak. Söz konusu kararın TBMM'den çıkması halinde milyonu aşkın emekli intibak zammından yararlanabilecek.