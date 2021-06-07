KREDİ FAİZ ORANLARI 6 Haziran 2021: Son dakika! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı ters köşe yaptı

Son dakika kredi faiz oranları 2021 merak ediliyor. Bankalara gereksinim, vasıta ve ev kredisi için müracaatta bulunmak isteyen kişiler 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları ne kadar?' Sualine cevap arıyor. Özellikle kamu bankaları pandemi sürecinden etkilenen esnaflara avantajlı kredi paketleri sunuyor. Krediye gereksinimi olan vatandaşlarımız için banka banka Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ev, gereksinim ve vasıta kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte 6 Haziran 2021 banka banka kredi faiz oranları aktüel sayılar...

07.06.2021 08:25 - Son Güncelleme: 07.06.2021 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





