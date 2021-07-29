SGK-SSK emeklilerinin hesabına 355 TL fazla para yatacak: 2 Ağustos bekleniyor! Ve sonunda belli oldu!
Yaklaşık 13 Milyon emekli Temmuz ayında zamlı maaşlarını ve Kurban Bayramı ikramiye ödemelerini almıştı. Emekliler şimdi de 2 Ağustos tarihini bekliyor. Buna göre, toplu sözleşme görüşmeleri ardından 2000 senesi ve ardından emekli olan SSK'lıların isteği yaşama geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam uygulanabilir. Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
29.07.2021 08:25
- Son Güncelleme: 29.07.2021 08:25
Ve sonunda netleşti! Detaylar emekliyi mest edecek. 2 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde memur emeklilerinin isteklerinin hükümete iletilmesi bekleniyor. Fakat toplantı ardından SSK ve Bağ- Kur emeklileri amacıyla de yeni ilerlemeler yaşanacağı düşünülüyor. Eğer SSK ve Bağ-Kur emeklilerilerinin intibak istekleri onaylanırsa maaşlara da zam gelecek. Böylece 2000 senesi ve ardından emekli olan SSK'lıların hesaplarına 50 ile 355 lira arasında çok para yatabilecek. Öte yandan 2000 senesi ve ardından emekli olanların maaşı tekrar hesaplanacak.
Toplu sözleşmeden çıkacak karar, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine de umut olacak.
Bu durumda onlara da intibak için yasa çıkarılması gündeme gelecek.