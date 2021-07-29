SGK-SSK emeklilerinin hesabına 355 TL fazla para yatacak: 2 Ağustos bekleniyor! Ve sonunda belli oldu!

Ve sonunda netleşti! Detaylar emekliyi mest edecek. 2 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde memur emeklilerinin isteklerinin hükümete iletilmesi bekleniyor. Fakat toplantı ardından SSK ve Bağ- Kur emeklileri amacıyla de yeni ilerlemeler yaşanacağı düşünülüyor. Eğer SSK ve Bağ-Kur emeklilerilerinin intibak istekleri onaylanırsa maaşlara da zam gelecek. Böylece 2000 senesi ve ardından emekli olan SSK'lıların hesaplarına 50 ile 355 lira arasında çok para yatabilecek. Öte yandan 2000 senesi ve ardından emekli olanların maaşı tekrar hesaplanacak.