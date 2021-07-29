Görenlerin eli kolu birbirine girdi! Tüm dengeler alt üst…Altın fiyatları son dakika karıştı! 22-14-18 ayar bilezik gram çeyrek, yarım tam altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika: Peş peşe açıklama geldi. Piyasalar karıştı. Güvenilir liman olarak tanınan altın, uzun vadeli yatırımlarda çok çok kar payı bırakırken; kısa vadeli yatırımlarda ise çok yüksek miktarlarda kar payı bırakmıyor. Sadece alım ve satımdan değil aynı vakitte döviz kurlarında da büyülenen altın; son haliyle milyonları şok içinde bıraktı. Google gibi arama motorlarında; "Altın ne kadar?", "Altın fiyatı ne kadar?", "Çeyrek altın ne kadar?" sorgularının araştırılmasına niçin oldu. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 495,8 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını 3.330 liradan satılıyor.