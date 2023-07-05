SGK-SSK, Bağkur'luya %40 zamlı maaş tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 10.299 TL kök aylık! TÜİK - Merkez son veriyi duyurdu! %15 intibak ilavesi...
Emekli ve memur maaşları için beklenen gün geldi, çattı. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memurların ve emeklilerin alacakları zamlı maaşlar da belli olacak. Sonrasında ise Meclis'e gelmesi beklenen torba teklifle hem taban maaşlar hem de refah payı yasalaşarak uygulamaya başlayacak. Son hesaplamalar yapıldı ve emekli maaşları netleşiyor. Peki, Temmuz 2023 emekli maaş zammı kaç TL oldu? SSK, Bağkur maaşlarına ne kadar, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...
05.07.2023 06:15 - Son Güncelleme: 05.07.2023 06:15
Emekli ve memurun beklediği gün geldi. Temmuz ayı enflasyon rakamları son dakika belli oluyor. Zamların açıklanmasının ardından yeni torba yasa teklifi ile de taban maaş ve refah payı düzenlemeleri hayata geçirilecek. Peki, kim, ne kadar alacak? Emekli taban maaşı ne kadar olacak, artacak mı? İşte tüm merak edilenler...
Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.