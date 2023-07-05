SGK-SSK, Bağkur’luya %40 zamlı maaş tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 10.299 TL kök aylık! TÜİK - Merkez son veriyi duyurdu! %15 intibak ilavesi...

Emekli ve memurun beklediği gün geldi. Temmuz ayı enflasyon rakamları son dakika belli oluyor. Zamların açıklanmasının ardından yeni torba yasa teklifi ile de taban maaş ve refah payı düzenlemeleri hayata geçirilecek. Peki, kim, ne kadar alacak? Emekli taban maaşı ne kadar olacak, artacak mı? İşte tüm merak edilenler...