11 bin 830, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 18.000 TL MEMUR maaşı alana kaç TL zam geldi 2023? 22.000 TL üstü maaş alan memura kaç TL zam geldi? Temmuz ayı zamlı maaş tablosu!
Memur ve emeklileri Temmuz zammını merakla bekliyordu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle bugün belli oluyor. Peki, 11 bin 830, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 18.000 TL MEMUR maaşı alana kaç TL zam geldi 2023? 22.000 TL üstü maaş alan memura kaç TL zam geldi? İşte detaylar...
05.07.2023 06:29 - Son Güncelleme: 05.07.2023 06:29
Memur maaş zammı için geri sayım sona erdi. Çıkacak yasayla birlikte en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak. Memurlar ne kadar maaş alacağını sabah saatlerinden itibaren hesaplamaya başladı. Peki, 11 bin 830, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 18.000 TL MEMUR maaşı alana kaç TL zam geldi 2023? 22.000 TL üstü maaş alan memura kaç TL zam geldi? İşte detaylar...
Toplu sözleşmeye göre yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.