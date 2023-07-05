7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Temmuz 2023 SSK, Bağkur emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı+ İntibak payı!

Yaklaşık 16 milyon emekli Temmuz ayındaki zam oranını merakla bekliyor. TÜİK'in altı aylık enflasyon verileri temel alınarak hesaplanan olan bu oran, emekli maaşlarına yansıyacak zam miktarını belirlemek adına büyük önem taşıyor. Emekliler zamlı maaşları öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Bu süreçte milyonlarca kişi konu hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla internet üzerinden araştırmalar yapıyor.