7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Temmuz 2023 SSK, Bağkur emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı+ İntibak payı!
Emekliler Haziran ayı enflasyon oranları için geri sayımı bitirdi. Bu oranlar, 6 ayda 1 emekli maaşlarına yapılacak zammın belirlenmesinde önemli bir faktör oluyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin yeni maaşları da netleşecek. Milyonlarca kişi şimdi konu hakkında bilgi almak üzere arama motorlarına yöneldi. Peki, 7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte detaylar...
Yaklaşık 16 milyon emekli Temmuz ayındaki zam oranını merakla bekliyor. TÜİK'in altı aylık enflasyon verileri temel alınarak hesaplanan olan bu oran, emekli maaşlarına yansıyacak zam miktarını belirlemek adına büyük önem taşıyor. Emekliler zamlı maaşları öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Bu süreçte milyonlarca kişi konu hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla internet üzerinden araştırmalar yapıyor.
7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?
TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrası oran netleşecek.
REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI BUGÜN BELLİ OLUYOR
6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.