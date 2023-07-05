Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Temmuz 2023 SSK, Bağkur emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı+ İntibak payı!

7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Temmuz 2023 SSK, Bağkur emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı+ İntibak payı!

Emekliler Haziran ayı enflasyon oranları için geri sayımı bitirdi. Bu oranlar, 6 ayda 1 emekli maaşlarına yapılacak zammın belirlenmesinde önemli bir faktör oluyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin yeni maaşları da netleşecek. Milyonlarca kişi şimdi konu hakkında bilgi almak üzere arama motorlarına yöneldi. Peki, 7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.07.2023 05:53 - Son Güncelleme: 05.07.2023 05:58
7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Temmuz 2023 SSK, Bağkur emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı+ İntibak payı!

Yaklaşık 16 milyon emekli Temmuz ayındaki zam oranını merakla bekliyor. TÜİK'in altı aylık enflasyon verileri temel alınarak hesaplanan olan bu oran, emekli maaşlarına yansıyacak zam miktarını belirlemek adına büyük önem taşıyor. Emekliler zamlı maaşları öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Bu süreçte milyonlarca kişi konu hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla internet üzerinden araştırmalar yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Temmuz 2023 SSK, Bağkur emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı+ İntibak payı!

7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?

TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrası oran netleşecek.

7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Temmuz 2023 SSK, Bağkur emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı+ İntibak payı!

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN NEFESLER TUTULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası Mart ayından itibaren emekliye zam düzenlemesi, memura zam, asgari ücrete temmuz zammı çalışmalarını yürüttü.

7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Temmuz 2023 SSK, Bağkur emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı+ İntibak payı!

İlk düzenleme asgari ücrete zam adımı oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 olarak belirlendi. Sıra emekli zammı ve memur maaşları düzenlemesine geldi.

7.500, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Temmuz 2023 SSK, Bağkur emekli zamlı maaş tablosu + Refah Payı+ İntibak payı!

REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI BUGÜN BELLİ OLUYOR

6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü bugün saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.

SON DAKİKA